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Суд арестовал водителя попавшего в ДТП под Липецком автобуса
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РИА Новости

Суд арестовал водителя попавшего в ДТП под Липецком автобуса

15:38 30.12.2019
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© Фото : МЧС РФДТП с участием автобуса в Липецкой области
ДТП с участием автобуса в Липецкой области
© Фото : МЧС РФ
ДТП с участием автобуса в Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд арестовал водителя автобуса из Грузии, который опрокинулся в Липецкой области, в результате чего погибли два человека и восемь пострадали, сообщает в понедельник прокуратура региона.
ДТП произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, еще восемь человек, среди которых ребенок, пострадали.
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После ДТП с автобусом в Липецкой области завели уголовное дело
Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК по факту ДТП возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".
"Сегодня Становлянский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании водителю автобуса Mercedes-Benz, следовавшему по маршруту "Москва-Тбилиси", меру пресечения в виде заключения под стражу... В результате водитель заключен под стражу на время следствия", - говорится в сообщении.
Поскольку водитель является гражданином Грузии, где зарегистрирован и постоянно проживает, он может скрыться от следствия и суда, отмечают в прокуратуре.
Следствие ранее сообщало, что при осмотре автобуса были обнаружены нарушения в его техническом состоянии и эксплуатации.
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Следственный комитет РФЛипецкая областьГрузияПроисшествия
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