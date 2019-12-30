Суд арестовал водителя попавшего в ДТП под Липецком автобуса

ВОРОНЕЖ, 30 дек - РИА Новости. Суд арестовал водителя автобуса из Суд арестовал водителя автобуса из Грузии , который опрокинулся в Липецкой области , в результате чего погибли два человека и восемь пострадали, сообщает в понедельник прокуратура региона.

ДТП произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" в Становлянском районе. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, еще восемь человек, среди которых ребенок, пострадали.

Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК по факту ДТП возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

"Сегодня Становлянский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании водителю автобуса Mercedes-Benz, следовавшему по маршруту "Москва-Тбилиси", меру пресечения в виде заключения под стражу... В результате водитель заключен под стражу на время следствия", - говорится в сообщении.

Поскольку водитель является гражданином Грузии, где зарегистрирован и постоянно проживает, он может скрыться от следствия и суда, отмечают в прокуратуре.