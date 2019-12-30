Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
В ответе на сайте главы государства отмечается, что законодательством предусмотрены два механизма лишения награжденного государственной награды Украины. В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается Советом нацбезопасности по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка или Службы безопасности и вводится в действие указом главы государства.
"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского.
Ранее на сайте президента создали петицию о лишении Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" за "ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов". Она набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.
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Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.