Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины

В ответе на сайте главы государства отмечается, что законодательством предусмотрены два механизма лишения награжденного государственной награды Украины. В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается Советом нацбезопасности по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка или Службы безопасности и вводится в действие указом главы государства.

"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского.

Ранее на сайте президента создали петицию о лишении Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" за "ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов". Она набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.