Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T15:47+0300
https://ria.ru/20191230/1563023363.html
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/87/1560068753_0:172:2924:1816_1036x0_80_0_0_8b39c4120c9b108e62fdca27d50c9095.jpg
РИА Новости

Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины

15:47 30.12.2019
2663
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
В ответе на сайте главы государства отмечается, что законодательством предусмотрены два механизма лишения награжденного государственной награды Украины. В первом варианте это можно сделать в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда. Во втором - за осуществление террористической деятельности. В таком случае решение о применении подобной санкции принимается Советом нацбезопасности по предложению парламента, президента, правительства, Нацбанка или Службы безопасности и вводится в действие указом главы государства.
"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента Украины не поступали", - говорится в ответе Зеленского.
Ранее на сайте президента создали петицию о лишении Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины" за "ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов". Она набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
24 декабря, 21:42
Россия и Украина должны восстановить диалог, заявил Медведчук
Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.
1412114
Обсудить 0
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев передал ДНР двоих бывших бойцов "Беркута", подтвердила омбудсмен
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Пушков сравнил позицию Украины по газу с "домиком Ниф-Нифа"
Автомобиль полиции на Украине
УПЦ: под Винницей сторонники "новой церкви" избили священников
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Передача вооружения украинской армии на заводе ГК Укроборонпром в Киеве
Госпредприятия Украины отжаты эффективными иностранными менеджерами
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
В Турции заявили, что действия США толкают на сближение с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Газовое оборудование на Украине
"Газпром" и "Нафтогаз" сорвали дедлайн по подписанию соглашения
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Строительство газопровода Северный поток — 2
Экс-депутат Рады объяснил страх Украины из-за "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских военнопленных аэропорту Борисполь
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов "Беркута" при обмене в Донбассе
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния