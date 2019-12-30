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Глава "Россети Центр": самые сложные изменения – в умах
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РИА Новости

Глава "Россети Центр": самые сложные изменения – в умах

15:42 30.12.2019
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© Фото : МРСК «Центра»Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский
Генеральный директор ПАО МРСК Центра - управляющей организации ПАО МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский
© Фото : МРСК «Центра»
О планах развития электросетевого хозяйства центральной части России и Приволжья, проектах цифровой трансформации отрасли, кадровой политике, консолидации в энергетике и планах по приобретению активов рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Работает под брендом "Россети Центр" - управляющая организация "Россети Центр и Приволжье") Игорь Маковский.
Игорь Владимирович, сегодня, по сути, мы являемся свидетелями нового этапа развития электросетевого комплекса. И у каждого предприятия свои особенности. Расскажите, пожалуйста, как проходит цифровизация в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"?
— В этом году мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы полномасштабной практической реализации Концепции цифровизации электросетевого комплекса "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". Реализовали уже порядка 30% мероприятий первого этапа, который рассчитан на пять лет – вдвое больше чем планировалось. Инвестиции составили 10 миллиардов рублей. В основном завершить первый этап планируем уже в будущем году.
В декабре всегда принято подводить итоги, можете обозначить основные результаты уходящего года?
— Прежде всего, это запуск, а в ряде регионов и успешное завершение ключевых пилотных проектов первого этапа цифровизации.
В августе в Белгородской области введена в строй первая в периметре "Россети Центр" цифровая подстанция "Никольское". Всего за десять месяцев на базе этого центра питания мы создали цифровой центр управления с применением международных стандартов МЭК 61850. В Воронежской области началось возведение подстанции "Спутник" - это будет первый в Центральной России цифровой центр питания, построенный с нуля. В настоящий момент мы уже завершили здесь строительно-монтажные работы. В начале декабря завершился монтаж оборудования на первой в Удмуртской Республике цифровой подстанции "Аэропорт".
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В сентябре в Ижевске в присутствии генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского мы запустили в работу первый в отечественном электросетевом комплексе цифровой Городской диспетчерский пункт (ГДП), откуда сегодня в режиме онлайн осуществляется управление всем электросетевым комплексом удмуртской столицы. Уже сейчас мы фиксирует первые эффекты от этого проекта. В данный момент в периметре "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" функционируют уже восемь аналогичных объектов: кроме упомянутого ижеквского, это три ГДП в Белгороде, Старом Осколе и Костроме, а также созданные по такому же принципу цифровые центры управления сетями регионов в Воронежской, Тульской, Брянской областях и республике Республике Марий Эл.
В Белгороде и Иваново открыты цифровые Контакт-центры, куда по интерактивным каналам связи оперативно поступают и обрабатываются 100% обращений потребителей из всех 20 регионов нашей деятельности. Завершена разработка технических решений по телеметрии и начат монтаж комплексной системы энергомониторинга в Цифровых районах электрических сетей. Принята к разработке математическая модель сети. Закончены подготовительные работы по реализации проекты "Программный метод выявления неучтенных объемов электроэнергии с использованием технологии Big Data". В 9 регионах завершены строительно-монтажные работы в рамках программы по организации цифровой радиосвязи.
В Ярославской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях введен в опытную эксплуатацию "Цифровой электромонтер" по учету электроэнергии. В Липецкой области успешно испытан уникальный комплекс автоматического мониторинга состояния линий электропередачи с использованием БПЛА и зарядных станций. В Удмуртской Республике завершен пилотный проект по информированию потребителей - виртуальный диспетчер. В Белгороде и Владимире - пилотные проекты по установке накопителей электроэнергии в распределительной сети низкого напряжения.
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Большое внимание в 2019 году уделялось повышению надежности электроснабжения регионов нашей операционной ответственности - это первоочередная для энергетиков задача. Обеспечена безусловная реализация всех текущих производственных программ. Введены в работу свыше 10 тысяч километров ЛЭП и более 2000 МВА мощности. Расчищено более 30 тысяч гектаров просек. Отремонтировано 13 тысяч трансформаторных подстанций, 52 тысячи километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 77 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ.
Благодаря всем реализованным мероприятиям, а также качественно проводимой подготовке персонала, нам удалось обеспечить высокий уровень безаварийной работы. Количество аварийных ситуаций снизилось на 15%. В преддверии зимы нам пришлось пройти жесткое испытание в Тверской области – и мы его выдержали. Регион пережил три беспрецедентных по силе удара стихии. Благодаря профессионализму, четкой и слаженной работе, самоотверженности наших специалистов, массовые отключения были ликвидированы в максимально короткие для таких ситуаций сроки.
В минувшем году было завершено строительство целого ряда крупных сетевых объектов, реализован ввод новых мощностей в рамках обеспечения электроснабжения предприятий, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. В их числе - ОАО "Лебедянский сахарный завод" в Липецкой области, новые площадки ЗАО "Тропарево" в Смоленской области, ООО "Тамбовский бекон" в Тамбовской области, ООО "Тепличный комплекс "Агропарк" в Курской области, новые производственные линии белгородского завода "Верофарм", специализирующегося на выпуске жизненно важных лекарственных препаратов. Всего по итогам года выполнено свыше 72 тысяч договоров технологического присоединения.
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Поговорим о технологичном развитии компании. Совсем недавно вы начали сотрудничество с Mail.ru Group. Что оно даст для компании?
— Современные реалии диктуют нам, что в условиях высокой скорости развития технологий компетенции в управленческих и технологических процессах эффективней приобретать, чем развивать самим. Сотрудничество с Mail.ru Group открывает для нас принципиально новые перспективы в области цифровизации. Оно позволит системно и масштабно применять в корпоративных и технологических процессах уникальные разработки одной из ведущих российских компаний в части больших данных, промышленного интернета, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики. И в итоге максимально эффективно решать ключевые задачи цифровой трансформации.
В своих выступлениях вы часто уделяете внимание нехватке "новых" инженерных кадров в отрасли. Каким вы видите решение данной проблемы?
— Самые сложные изменения – в умах. Мы занимаемся "цифровым просвещением" системно, последовательно. Эта касается как действующего персонала, так и наших потенциальных работников. Главные требования - адаптированность к цифровой среде, безусловное знание и понимание сути технологий и целей этого процесса.
Мы реализуем комплексную программу по развитию компетенций персонала в области цифровизации. Она охватывает всех работников. Для обучения активно адаптируем собственную ресурсную базу, в частности - систему учебных центров компании. Так, на базе учебного центра "Тулэнерго" уже работает полигон "Цифровая подстанция и телеметрия трансформаторной подстанции".
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Используем и потенциал профильных вузов - с ними подписано 26 соглашений о сотрудничестве. В ИГЭУ при участии наших специалистов создана лаборатория по "Цифровой подстанции". Разрабатываем цикл образовательных курсов по теме цифровой трансформации для студентов. Первый такой проект осенью был успешно реализован в вузах 20 регионов страны. В нем приняли участие более полутора тысяч слушателей. Предложенные нами темы вызвали большой интерес и многие из ребят, кто прошел этот курс, сегодня ориентированы на работу в отрасли.
Более 2380 студентов в этом году прошли практику в наших филиалах, из них 15% в итоге трудоустроено на позиции, которые занимаются проектами цифровизации.
Сегодня на крупных отраслевых мероприятиях все чаще слышны острые дискуссии по поводу консолидации электросетей. Как вы к этому относитесь?
— Напомню, что задача консолидации сформулирована в утвержденной правительством РФ "Стратегии развития электросетевого комплекса РФ". Только распространив единые стандарты технической политики компании "Россети" и всех ее возможностей по всей вертикали электросетевого комплекса, можно со стопроцентной эффективностью решать вопросы обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей.
Практика это доказала. В этом году в Удмуртской республике мы завершили процесс консолидации городских сетей Ижевска и Воткинска. Уже есть первые эффекты. Производительность труда выросла на 20%. Показатели средней продолжительности и частоты отключений (SAIDI и SAIFI) снижены на 30%. На 20% снизились операционные расходы в данных структурных подразделениях.
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Оптимальная модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской республики, включающая консолидацию сетевых активов, создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов и цифровых районов электрических, была представлена президенту РФ в Ижевске и получила одобрение.
Чуть больше месяца назад компания приобрела "Воронежскую горэлектросеть". Что уже удалось сделать за это время?
— Мы провели доскональный аудит состояния этого актива и понимаем, где и что необходимо делать в первую очередь с точки зрения реконструкции и ремонта, где и в каком объеме уже возможно внедрять элементы цифровой сети. Постараемся сделать все возможное, чтобы жители Воронежа, работающие здесь крупные предприятия бизнес, уже в самое ближайшее время смогли ощутить практические эффекты от произошедших преобразований, как это уже случилось в других территориях, где мы провели консолидацию.
Какие еще активы вы планируете консолидировать в ближайшее время?
— Подписан договор о приобретении до конца 2019 года мажоритарного пакета акций АО "Тульские городские электрические сети". В ближайших планах - приобретение активов в Липецкой, Нижегородской, Ивановской Орловской областях и Республике Марий Эл.
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