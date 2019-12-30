В Татарстане самозанятые получат портфели с набором необходимых услуг

КАЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал "портфель самозанятого" с набором необходимых услуг для старта своего дела, 500 таких портфелей стоимостью более 51 тысячи рублей каждый будут разыграны среди зарегистрировавшихся с начала декабря предпринимателей, сообщает министерство экономики республики.

"Подведомственный министерству экономики Татарстана фонд поддержки предпринимательства разработал "портфель самозанятого", который содержит набор услуг, необходимых предпринимателю для старта и развития своего дела", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, обладателям портфеля специалисты Торгово-промышленной палаты Татарстана помогут составить дорожную карту по поиску партнеров и взаимодействию с ними, а сотрудники юридической компании окажут бесплатную помощь в подготовке двух договоров по работе с юрлицами. Портфель также включает набор сертификатов на страхование, создание собственного сайта на одном из конструкторов сайтов, изготовление полиграфии в типографии, фотосессию "Личный бренд" от фотостудии, льготное посещение образовательного бизнес-мероприятия.

Кроме того, в портфель входят вводный урок по SMM-продвижению от контент-агентства, доступ к закрытому обучающему курсу ведения продаж в онлайн-ритейлере, реклама.

По информации министерства, в денежном выражении стоимость "портфеля самозанятого" составляет 51,5 тысячи рублей. Портфель выдается бесплатно по итогам еженедельного розыгрыша. Для участия в розыгрыше необходимо подать заявку на сайте delustart.ru. Претендовать на портфель могут самозанятые, зарегистрированные в этом статусе с начала декабря 2019 года. Копия свидетельства о постановке на учет предоставляется вместе с подачей заявки на получение портфеля. Пока в фонде планируют разыграть 500 таких портфелей.