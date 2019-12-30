Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-30T15:40+0300
https://ria.ru/20191230/1563023077.html
В Татарстане самозанятые получат портфели с набором необходимых услуг
https://cdn23.img.ria.ru/images/147610/03/1476100399_0:152:3076:1882_1036x0_80_0_0_8d09a8082ba2900bc086dc6ab5f8d043.jpg
РИА Новости

В Татарстане самозанятые получат портфели с набором необходимых услуг

15:40 30.12.2019
1163
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал "портфель самозанятого" с набором необходимых услуг для старта своего дела, 500 таких портфелей стоимостью более 51 тысячи рублей каждый будут разыграны среди зарегистрировавшихся с начала декабря предпринимателей, сообщает министерство экономики республики.
"Подведомственный министерству экономики Татарстана фонд поддержки предпринимательства разработал "портфель самозанятого", который содержит набор услуг, необходимых предпринимателю для старта и развития своего дела", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
13 декабря, 20:06Республика Татарстан
Минниханов рассказал Путину о достижениях в экономике
В частности, как отмечается, обладателям портфеля специалисты Торгово-промышленной палаты Татарстана помогут составить дорожную карту по поиску партнеров и взаимодействию с ними, а сотрудники юридической компании окажут бесплатную помощь в подготовке двух договоров по работе с юрлицами. Портфель также включает набор сертификатов на страхование, создание собственного сайта на одном из конструкторов сайтов, изготовление полиграфии в типографии, фотосессию "Личный бренд" от фотостудии, льготное посещение образовательного бизнес-мероприятия.
Кроме того, в портфель входят вводный урок по SMM-продвижению от контент-агентства, доступ к закрытому обучающему курсу ведения продаж в онлайн-ритейлере, реклама.
Вид на улицу Баумана в Казани
12 декабря, 10:28Республика Татарстан
В Татарстане число зарегистрированных самозанятых превысило 60 тысяч
По информации министерства, в денежном выражении стоимость "портфеля самозанятого" составляет 51,5 тысячи рублей. Портфель выдается бесплатно по итогам еженедельного розыгрыша. Для участия в розыгрыше необходимо подать заявку на сайте delustart.ru. Претендовать на портфель могут самозанятые, зарегистрированные в этом статусе с начала декабря 2019 года. Копия свидетельства о постановке на учет предоставляется вместе с подачей заявки на получение портфеля. Пока в фонде планируют разыграть 500 таких портфелей.
По данным налоговых органов, в качестве самозанятых на сегодняшний день зарегистрировались более 59 тысяч жителей Татарстана, еще около пяти тысяч самозанятых из других регионов выбрали республику для ведения в ней предпринимательской деятельности по новому налоговому режиму.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
11 декабря, 16:17Республика Татарстан
Татарстан обсуждает с партнерами в Европе технологии создания битумов
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанТатарстанЭкономика
Рекомендуем
Владимир Путин
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Депутат Олег Нилов
В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Здание посольства РФ в Варшаве
Дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой
Сотрудники полиции на улице Москвы
СМИ: в Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Супруга Алмазбека Атамбаева Раиса
Президент Татарстана подарил автомобиль жене Атамбаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния