В ЛНР заявили, что продолжат переговоры по освобождению пленных

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.
Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.
За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.
За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.
Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.
Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.
В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.
В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.
Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.
Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.
Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.
Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.
Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.
В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.
В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.
Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.
Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.
Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.
Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.
Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.
За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.
Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.
В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.
Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.
Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.
Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.
В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.
Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.
Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.