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2019-12-30T15:57+0300
https://ria.ru/20191230/1563023055.html
В ЛНР заявили, что продолжат переговоры по освобождению пленных
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что продолжат переговоры по освобождению пленных

15:41 30.12.2019 (обновлено: 15:57 30.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОльга Кобцева во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
Ольга Кобцева во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе продолжат на переговорах в Минске диалог о дальнейшем освобождении людей, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
"В рамках работы гуманитарной группы вопрос освобождения людей остается актуальным, будут актуализироваться списки. Будет вестись диалог о дальнейшем освобождении людей", - заявила Кобцева. Она подчеркнула, что прошедший 29 декабря обмен был "очередным шагом в освобождении людей", которых удерживают на подконтрольной Киеву территории.
"К сожалению, есть люди, которые не попали в этот список, и не попали они по причине того, что их украинская сторона не подтвердила, хотя с нашей стороны были предоставлены копии документов, которые подтверждают нахождение человека на территории Украины", - пояснила Кобцева. По ее словам, непосредственно во время активной фазы подготовки к обмену представителям ЛНР поступило большое количество обращений от людей, которые также хотели попасть в списки на обмен.
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР, на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

 Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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