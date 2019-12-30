В ЛНР заявили, что продолжат переговоры по освобождению пленных

"В рамках работы гуманитарной группы вопрос освобождения людей остается актуальным, будут актуализироваться списки. Будет вестись диалог о дальнейшем освобождении людей", - заявила Кобцева. Она подчеркнула, что прошедший 29 декабря обмен был "очередным шагом в освобождении людей", которых удерживают на подконтрольной Киеву территории.

"К сожалению, есть люди, которые не попали в этот список, и не попали они по причине того, что их украинская сторона не подтвердила, хотя с нашей стороны были предоставлены копии документов, которые подтверждают нахождение человека на территории Украины", - пояснила Кобцева. По ее словам, непосредственно во время активной фазы подготовки к обмену представителям ЛНР поступило большое количество обращений от людей, которые также хотели попасть в списки на обмен.