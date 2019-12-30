Киев передал ДНР двоих бывших бойцов "Беркута", подтвердила омбудсмен

Что последует за обменом пленными в Донбассе? Мнения и оценки В Донбассе состоялся первый за два года обмен пленными и удерживаемыми лицами. Официальные лица, представители сторон конфликта, посредники и политологи приветствовали акцию и рассказали, что должно последовать за ней в рамках реализации Минска-2.