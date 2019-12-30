Киев передал ДНР двоих бывших бойцов "Беркута", подтвердила омбудсмен

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Киев передал в ходе обмена пленными с самопровозглашенной Донецкой народной республикой двоих бывших бойцов спецподразделения " Беркут", подтвердила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
"На нашу территорию вернулось два человека, на данный момент они находятся в медучреждении ", - заявила Морозова отвечая на вопрос журналиста, сколько экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", были переданы ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вчера, 15:31Что последует за обменом пленными в Донбассе? Мнения и оценкиВ Донбассе состоялся первый за два года обмен пленными и удерживаемыми лицами. Официальные лица, представители сторон конфликта, посредники и политологи приветствовали акцию и рассказали, что должно последовать за ней в рамках реализации Минска-2.