РЖД показали вариант билета без просьб к пассажирам нижних полок

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. РЖД и разработчик дизайна нового электронного билета показали вариант его бланка без просьбы к пассажирам нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, следует из материалов на сайте студии Артемия Лебедева и в официальных соцсетях железнодорожной монополии.
Новый бланк электронного билета компания планирует ввести в первом полугодии 2020 года. В ролике, предоставленном ранее РИА Новости пресс-службой РЖД, на бланке была видна просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время. Теперь студия Артемия Лебедева, сделавшая новый дизайн билета, и сама компания опубликовали картинки и ролик, в которых уже нет фразы про нижние и верхние полки.
© Фото : официальный сайт студии Артемия Лебедева Дизайна нового электронного билета, разработанный студией Артемия Лебедева
Дизайна нового электронного билета, разработанный студией Артемия Лебедева
"Половина пассажиров РЖД пользуются электронными билетами. Перед поездкой билет нужно распечатать или сохранить в телефоне. Теперь у Российских железных дорог есть электронные билеты с потрясающим дизайном — понятные и удобные", - говорится в описании на сайте студии.
В прежнем ролике про новый билет РЖД в качестве одного из примеров была показана картинка бланка, на котором у пассажира нижнее место - 11. "Место для вашего багажа - снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке", - говорилось на бланке. В варианте электронного билета, опубликованном на сайте студии Лебедева и в официальных соцсетях РЖД, фраза написана так: "Место для вашего багажа - снизу под полкой. Стол общий".
© Фото : официальный сайт студии Артемия Лебедева Дизайн нового электронного билета, разработанный студией Артемия Лебедева
Дизайн нового электронного билета, разработанный студией Артемия Лебедева
Также в предыдущем ролике был пример с пассажиром, у которого верхнее место - 12. "Место для вашего багажа - сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке", - говорилось в описании. Картинки бланка нового электронного билета имеют подпись "Место для вашего багажа - сверху, на третьей полке. Стол общий".
Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года просто всколыхнула информационное пространство. Ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней. Однако "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) разъяснила тогда РИА Новости, что давно действует правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с билетом на него. Эти правила не менялись и действуют в настоящее время.
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