РЖД показали вариант билета без просьб к пассажирам нижних полок

В прежнем ролике про новый билет РЖД в качестве одного из примеров была показана картинка бланка, на котором у пассажира нижнее место - 11. "Место для вашего багажа - снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке", - говорилось на бланке. В варианте электронного билета, опубликованном на сайте студии Лебедева и в официальных соцсетях РЖД, фраза написана так: "Место для вашего багажа - снизу под полкой. Стол общий".