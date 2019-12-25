Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T13:00+0300
https://ria.ru/20191225/1562807829.html
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
https://cdn22.img.ria.ru/images/155296/46/1552964627_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e3aef842d98f093a0ee809754b551cbc.jpg
РИА Новости

В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

06:51 25.12.2019 (обновлено: 13:00 25.12.2019)
149870
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВагон купе
Вагон купе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вагон купе. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года. Так, в новом бланке прописали просьбу для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, это следует из ролика компании, предоставленного РИА Новости ее пресс-службой.
Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) разъяснила тогда РИА Новости, что давно действует правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с билетом на него.
Новогодняя елка в здании вокзала
03:23Новый год—2020
РЖД рассказали о сюрпризах для встречающих Новый год в поезде
В ролике про новый билет в качестве одного из примеров РЖД показали картинку бланка, на котором у пассажира верхнее место — 12. "Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке", — говорится в описании.
В другом примере показано нижнее место — 11. "Место для вашего багажа — снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке", — говорится в тексте.
РЖД в первом полугодии 2020 года планируют ввести новый бланк электронного билета. Там есть ряд отличий по сравнению с действующим.
27571322041157
Обсудить 23
ТуризмНовости - ТуризмРЖДРоссияОбщество
Популярные комментарии
в новом бланке прописали просьбу для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, а пассажиров нижних полок поспать наверху в дневное время ))
25 декабря, 08:12
Алексей Николаевич
45291103
все хапнуть побольше хотят хапуги. Сделайте нормальные сверхскоростные поезда, которые ездят 300 км в час и не будет таких проблем.
25 декабря, 08:28
МММиха Морозоффф
30212033
Рекомендуем
Жилой дом в селе
Красноярский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 11 декабря 2019
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Практический экзамен на право управления автотранспортом категории B
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Бокал белого вина
Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток
Макет на стенде АО Объединенная судостроительная корпорация
В ОСК заявили о способности России создать судно-трубоукладчик
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
В Дублине отец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Истребитель Т-50 (Су-57)
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Певица Юлия Началова
Утраты 2019 года
Новогодняя елка в здании вокзала
РЖД рассказали о сюрпризах для встречающих Новый год в поезде
Лайтбокс с навигационными элементами с измененным дизайном, временно размещенный в пилотном режиме на станции Пушкинская
Девушка выжила, упав под поезд на станции метро "Пушкинская" в Москве
Американские военнослужащие в Сирии
Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны
Роман Сарычев
"Жестко ломают всех новичков": в брянской ИК-6 убили заключенного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
13:03Папа Римский в Рождество пожелал мира лидерам Южного Судана
13:02В Волгограде три человека пострадали в ДТП с маршруткой
13:00Сербия завершила строительство своего участка "Турецкого потока"
12:58МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
12:58Песков: Минск может выбрать альтернативу при покупке энергоресурсов
12:57Нилов рассказал о нюансах "новогоднего капитала"
12:56Песков: в Кремле не ознакомились с полной версией интервью Юмашева
12:56В Кремле прокомментировали возможность выхода ЦБ из капитала Сбербанка
12:56В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
12:55Росгвардия может получить право сбивать дроны-нарушители в воде
12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина
12:52Депутат оценил предложение "Яндекса" по оформлению заголовков новостей
12:51Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
12:51Джастин Бибер объявил даты выхода новой песни, фильма и гастролей
12:49Новые встречи Путина и Лукашенко до Нового года проводить не планируют
12:49В Подольске мужчина проткнул шины более 70 машин
12:48В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии
12:47Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба"
12:46Памфилова назвала заказчиков нарушений на выборах мерзавцами
Лента новостейМолния