Алиев заявил, что Азербайджан не собирается в Евросоюз

"Азербайджан не собирается вступать в ЕС, нас там и не ждут. Мы не входим даже в список кандидатов и, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект "Восточного партнерства", не подписали соглашение об ассоциации... Это не соглашение, это инструкция, которой мы должны следовать... Зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли какая-то практическая выгода? Я лично ее не увидел, поэтому мы и предложили европейской комиссии работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас, чтобы я мог сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Россия 24".