Алиев заявил, что Азербайджан не собирается в Евросоюз

БАКУ, 30 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республику не ждут в Евросоюзе, поэтому Баку не собирается вступать в ЕС.
Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о всеобъемлющем соглашении с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Документ предусматривает приближение законодательства и процедур в Азербайджане к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС.
"Азербайджан не собирается вступать в ЕС, нас там и не ждут. Мы не входим даже в список кандидатов и, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект "Восточного партнерства", не подписали соглашение об ассоциации... Это не соглашение, это инструкция, которой мы должны следовать... Зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли какая-то практическая выгода? Я лично ее не увидел, поэтому мы и предложили европейской комиссии работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас, чтобы я мог сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Россия 24".
Говоря о новом соглашении Баку и Брюсселя по стратегическому партнерству, глава республики сообщил, оно большинство его пунктов согласованы. "Переговоры с ЕС по поводу нового соглашения идут неплохо. Согласовано уже более 90% пунктов. Но те пункты, которые не согласованы, для нас категорически неприемлемы. И в случае, если позиция ЕС будет изменена, мы можем продолжить переговоры с нацеленностью на результат", - добавил Алиев.
Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.