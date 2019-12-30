Президент Татарстана подарил автомобиль жене Атамбаева

БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил автомобиль супруге арестованного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раисе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Социал-Демократической партии (СДПК), которую основал Атамбаев.

После того как против соратников Атамбаева возбудили уголовные дела, в СДПК произошел раскол. Одна часть осталась верна экс-президенту и активно выступает в его поддержку. Вторая часть занимает позицию действующих властей.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов, увидев фотографию Раисы Атамбаевой в общественном транспорте, подарил ей новый автомобиль представительского класса с оплатой зарплаты водителю и всех расходов по эксплуатации машины, включая топливо", - сказали в пресс-службе.

По данным секретариата СДПК, Раиса Атамбаева выразила слова искренней благодарности Минниханову за его человечность, сопереживание и поддержку. Она подчеркнула, что "народная поддержка придает ей сил и надежду на лучшее". Атамбаева отметила, что для нее было естественным пользоваться общественным транспортом.

Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.