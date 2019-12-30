Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T14:35+0300
https://ria.ru/20191230/1563020076.html
В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/42/1561944245_0:209:3270:2048_1036x0_80_0_0_7546ee1de8300eaec5be9524c9a4168a.jpg
РИА Новости

В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия

14:35 30.12.2019
518
© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье
© РИА Новости / Алексей Куденко
Приготовление салата "Оливье". Архивное фото
ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Российская Федерация не может внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поскольку страна не ратифицировала соответствующую конвенцию, сообщили РИА Новости в международной организации.
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Девушка готовит печенья на кухне
Вчера, 08:00Туризм
Праздничный стол. Какие салаты на Новый год готовят в разных странах
Предполагалось, что в список может войти несколько категорий, включающих традиционные для новогоднего стола блюда и напитки - салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное холодец и "Советское шампанское", развлечения - семейный просмотр художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), массовые гулянья, катания на санях и санках, игры в снежки, вырезание бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина и другое.
"Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией", - сказали в ЮНЕСКО.
Конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была принята в 2003 году.
Традиционные блюда новогоднего стола
6 декабря, 05:51Новый год—2020
Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
251011
Обсудить 0
Новый год—2020Виктор ЗубаревГосдума РФЮНЕСКОРоссия
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о любимом новогоднем блюде
Президент РФ Владимир Путин
Швейцарский журналист рассказал, чем Путин покоряет собеседников
Салат оливье
Бразильский журналист удивился русской кухне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019
Лавров прокомментировал идею объявить бесполетную зону над Ливией
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
"Оператор ГТС Украины" рассказал о переговорах с "Газпромом" в Вене
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Прохожие
Вильфанд рассказал о "анеморумбометрической пиле" в Москве
Депутат Олег Нилов
В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния