В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия

ПАРИЖ, 30 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Российская Федерация не может внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поскольку страна не ратифицировала соответствующую конвенцию, сообщили РИА Новости в международной организации.
Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.
Предполагалось, что в список может войти несколько категорий, включающих традиционные для новогоднего стола блюда и напитки - салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное холодец и "Советское шампанское", развлечения - семейный просмотр художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), массовые гулянья, катания на санях и санках, игры в снежки, вырезание бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина и другое.
"Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией", - сказали в ЮНЕСКО.
Конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была принята в 2003 году.