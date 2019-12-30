В ЮНЕСКО оценили идею внести оливье в список культурного наследия

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России.

Предполагалось, что в список может войти несколько категорий, включающих традиционные для новогоднего стола блюда и напитки - салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, заливное холодец и "Советское шампанское", развлечения - семейный просмотр художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), массовые гулянья, катания на санях и санках, игры в снежки, вырезание бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина и другое.