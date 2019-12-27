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2019-12-27T08:24+0300
https://ria.ru/20191227/1562916099.html
В ГД предложили признать новогодние традиции в России наследием ЮНЕСКО
https://cdn21.img.ria.ru/images/156083/65/1560836513_0:128:3068:1854_1036x0_80_0_0_98ffab9d5532aea4a87d9325a77d729d.jpg
РИА Новости

В ГД предложили признать новогодние традиции в России наследием ЮНЕСКО

08:24 27.12.2019
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© Depositphotos / AlexNosenkoПразднование Нового года
Празднование Нового года
© Depositphotos / AlexNosenko
Празднование Нового года. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Соответствующее письмо он направил гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
"Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России", - говорится в письме.
Зубарев отмечает, что именно Новый год, который в России отмечают 1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего людей.
Девушка с праздничным блюдом
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"Уникальные открытки, тематические фотографии и елочные игрушки разных лет являются полноправными реликвиями для целых династий. Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме", - пишет парламентарий.
"Новый год для нашей многонациональной страны - это не просто праздник, который, кстати, одинаково ждут дети и взрослые. Это не один конкретный день, а особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти. В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года", - сказал Зубарев РИА Новости.
По его мнению, важно сохранить российские традиции для молодых поколений, так как "самое семейное торжество" служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.

Что может стать наследием ЮНЕСКО

Депутат предлагает включить в список ЮНЕСКО традиции нескольких категорий.
Так, по мнению парламентария, в первую очередь попасть в список могли бы традиции новогоднего стола, ставшие "гастрономическими брендами" России: салаты оливье, селедка под шубой и мимоза, мясные и рыбные закуски - заливное и холодец, а также выпекание новогоднего пирога со "счастливой монеткой" внутри и традиция ставить на праздничный стол традиционные марки игристого вина "Советское шампанское".
Также наследием предлагается признать творческие и художественные традиции: массовое проведение детских утренников и елок в преддверии Нового года и на протяжении всего периода школьных зимних каникул (с 20 декабря по 8 января).
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"Наличие Снегурочки, внучки Деда Мороза – эксклюзивного новогоднего персонажа-мифологемы; хороводы вокруг нарядной елки, которые водят все вместе – дети и взрослые. Традиции новогодних хороводов унаследованы от фольклорно-обрядовых святочных хороводов, этнических ритуалов многонациональной страны", - говорится в письме.
Кроме того, в список предлагается включить семейный просмотр или фоновое присутствие на телеэкранах 31 декабря художественного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), который тоже уже стал традицией.
Помимо этого, признать наследием предлагается массовые гулянья, площадные представления и открытые концерты с танцплощадками, катания на санях и санках, игры в снежки в новогоднюю ночь, бенгальские огни в антураже уличного праздника и празднование Старого Нового года в ночь на 14 января.
С список также предлагается включить домашние традиции вырезания бумажных снежинок, нарезка конфетти, закручивание лент серпантина, украшение окон заготовками снежинок, рукотворными праздничными панно и инсталляциями, а также сохранение всех праздничных элементов домашнего интерьера вплоть до наступления Старого Нового года.
Распространённые приметы россиян, по мнению депутата, тоже могли бы стать частью нематериального наследия ЮНЕСКО: это посещение "русской бани" накануне Нового года и загадывание желания в момент наступления следующего года, пока полночь бьют часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля.
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Новый год—2020Ирония судьбыВиктор ЗубаревГосдума РФЮНЕСКОРоссияОбщество
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