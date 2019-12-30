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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-30T14:29+0300
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Ветераны войны и блокадники в Ленобласти получат выплаты к Дню Победы
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РИА Новости

Ветераны войны и блокадники в Ленобласти получат выплаты к Дню Победы

14:29 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Перед Днем Победы в 2020 году ветераны, труженики тыла и блокадники Ленинградской области получат единовременную выплату из регионального бюджета, соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Дрозденко.
Согласно документу ветераны, блокадники, труженики тыла получат по 7 тысяч рублей, также предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 4 тысяч рублей вдовам ветеранов и 3 тысяч рублей - "детям войны".
"Принято официальное решение о нашей, областной выплате ветеранам. Тем самым дан официальный старт мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на нашу молодежь. Не сомневаюсь, что мы достойно проведем Год Победителей и Год Памяти и Славы, год юбилея Великой Победы", — заявил Дрозденко.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, по состоянию на 1 декабря 2019 года меры соцподдержки в Ленинградской области получают 15,8 тысячи ветеранов, в том числе 941 участник боевых действий, 4,3 тысячи блокадников, 5,3 тысячи тружеников тыла.
В настоящее время ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, получают меры господдержки в виде ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование. Эта поддержка является регулярной и не приурочена к торжественным датам.
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Ленинградская областьДень ПобедыАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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