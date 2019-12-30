Ветераны войны и блокадники в Ленобласти получат выплаты к Дню Победы

"Принято официальное решение о нашей, областной выплате ветеранам. Тем самым дан официальный старт мероприятиям, приуроченным к 75-летию Победы. Призываю всех ленинградцев уделять особое внимание участникам великих событий, заботиться о наших ветеранах, проявлять чуткость и душевное тепло. В особенности рассчитываю на нашу молодежь. Не сомневаюсь, что мы достойно проведем Год Победителей и Год Памяти и Славы, год юбилея Великой Победы", — заявил Дрозденко.