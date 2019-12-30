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Подсудимая по делу экс-губернатора Марий Эл отказалась от голодовки
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РИА Новости

Подсудимая по делу экс-губернатора Марий Эл отказалась от голодовки

14:26 30.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель телекомпании "Регион 12" Наталия Кожанова в Басманном суде. 14 апреля 2017
Руководитель телекомпании Регион 12 Наталия Кожанова в Басманном суде. 14 апреля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Подсудимая по делу бывшего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова, предпринимательница Наталья Кожанова, объявившая голодовку якобы из-за отсутствия медицинской помощи, отказалась от своего намерения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.
Ранее со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщалось о том, что Кожанова 28 декабря объявила голодовку из-за того, что врачи больницы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России не имеют возможности лечить женщину ввиду отсутствия оборудования. По его словам, у подсудимой гипертония 4 степени и ряд других заболеваний.
"Наталья Кожанова действительно выражала беспокойство в 18.00 28 декабря, но после того как специалист медицинской санитарной части и психологической службы ГУФСИН России по Нижегородской области побеседовал с ней и дал разъяснения об отсутствии оснований для беспокойств, Наталья в 18.10 того же дня написала письменное заявление об отказе от необдуманных намерений", - сообщили в региональном управлении ФСИН.
Представитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что "подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждениях ГУФСИН России по Нижегородской области, обеспечены различными видами материального довольствия, при этом им оказывается различная помощь, в том числе психологическая".
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Решение начать голодовку собеседник агентства объяснил тем, что "человек, находящийся под стражей, может испытывать психологический дискомфорт из-за смены привычного круга общения и отсутствия возможности свободного перемещения".
Сам Маркелов, обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблениях, с начала расследования в 2017 году находится в СИЗО. Рассмотрение его дела по существу началось в Нижегородском районном суде еще весной этого года, но затянулось – заявлено больше 200 свидетелей, заседания часто переносят, время от времени обвиняемым требуется помощь врачей. Решения нет до сих пор.
Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Ираида Долгушева, а также гендиректор местной фирмы Наталья Кожанова. Следствие считает их соучастниками коррупционных схем.
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