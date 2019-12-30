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Роспотребнадзор закрыл три предприятия, изготавливавших аналоги снюса
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РИА Новости

Роспотребнадзор закрыл три предприятия, изготавливавших аналоги снюса

14:15 30.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота 872 тысячи единиц аналогов снюса и закрыл три предприятия, на которых они изготавливались, сообщается на сайте ведомства.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги – бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.
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"В целях усиления контроля и изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота Роспотребнадзором приняты незамедлительные меры... в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае закрыты три предприятия, на которых изготавливалась указанная продукция", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверок было выявлено около 872 тысяч единиц "запрещенной к реализации никотинсодержащей продукции", из них 805 тысяч - импортного производства. Данная продукция изъята из оборота. Также установлено, что 12 производителей продукции, указанные на маркировке, отсутствовали по фактическим адресам производства.
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