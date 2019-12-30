Роспотребнадзор закрыл три предприятия, изготавливавших аналоги снюса

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги – бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.