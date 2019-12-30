Врач назвала наименее вредные сладости для детей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина в беседе с Агентством городских новостей " Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина в беседе с Агентством городских новостей " Москва " рекомендовала давать детям в новогодние праздники не более одного куска торта в день или двух конфет и кусочка шоколада.

К менее вредным сладостям она отнесла пастилу, мармелад и зефир, которые изготовлены на основе агар-агара.

Каширина также предложила давать детям сухофрукты, если они их любят. А шоколад — только в первую половину дня.

По словам врача, специалисты по питанию не рекомендуют давать сладости детям от года до четырех лет. Это объясняется тем, что все углеводы дети получают из каш.

"Большое количество сахара снижает иммунитет, а вкусовые добавки могут вызвать аллергию", — пояснила Каширина.