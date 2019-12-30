В РВИО оценили высказывания премьера Польши и президента Литвы о войне

Выступая в минувший вторник на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент России Владимир Путин отметил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией, и что на этот счет есть документы. Именно такого же сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят в Европе памятники советским воинам-освободителям, добавил Путин. У России достаточно архивных материалов, которые не дадут "испоганить" память сражавшихся в Великой Отечественной войне, заявил глава государства. А на встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге 20 декабря российский президент представил коллегам ряд архивных документов, связанных с историей Второй мировой войны и довоенными отношениями европейских стран.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа не был "пактом о ненападении", а стал "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон". В своем заявлении Моравецкий фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в "усердном" стремлении "переписать историю". По его утверждению, соглашения между нацистской Германией и СССР привели "к последующей оккупации стран Балтии". Также Науседа призвал "не забывать уроки", которые, по его мнению, необходимо извлечь из истории Литвы и Европы.

Особняком в череде антироссийских выпадов стала принятая 19 сентября нынешнего года Европарламентом резолюция "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". В ней, в частности, утверждается, что Вторая мировая война стала результатом советско-германского договора о ненападении. Как указывают специалисты, фактически впервые на столь высоком уровне СССР обвиняется в ее развязывании.

"Бормотание за банку варенья"

"Понятно, что слова и премьер-министра Польши, и президента Литвы - это реакция на выступление Владимира Путина, который на основе логики фактов и документов уличил европейских политиков во лжи и фальсификации истории Второй мировой войны", - сказал Никифоров РИА Новости.

"Их суетливая реакция показывает, что слова российского президента услышали в странах Европы. И польский премьер, и литовский президент немедленно бросились повторять привычные им заклинания на историческую тему, рассчитанные, конечно, не на граждан России, а на свою "паству", - отметил собеседник агентства. "Так колдун в детской сказке бормочет волшебные слова, когда чувствует, что его чары перестают работать", - добавил Никифоров.

По его словам, "и Польше, и Литве нечего выиграть от пересмотров итогов Второй мировой войны". "Им просто невыгодно дуть в эту дудку", - сказал историк.

Никифоров напомнил, что, например, город Мемель (нынешняя Клайпеда) с областными территориями "литовцы передали Гитлеру в 1939 году сами, добровольно", а в состав Литовской ССР эта земля вернулась после войны по итогам Потсдамской конференции, которая утвердила передачу СССР части Восточной Пруссии. "И если Сталин – преступник, тогда пусть Литва вновь отдает Клайпеду", - сказал Никифоров. "Если для Польши Сталин равен Гитлеру, а Ялтинская и Потсдамская конференции для Варшавы – преступления сталинизма, то треть польской территории на востоке страны надо пересматривать в пользу Германии", - добавил он.

По словам Никифорова, и Моравецкий, и Науседа, а также элита Польши и Литвы "за банку варенья и корзину печенья выступают вразрез национальных интересов своих стран по заказу тех, кто хочет пересмотра истории". "А заказчики сидят в Лондоне и Вашингтоне", - уточнил Никифоров.

"Нюрнберг-2" против России

Историк пояснил смысл происходящего. "Здесь идет игра вдолгую. Усиливаются попытки юридически оформить превращение Советского Союза в державу, побежденную по итогам Второй мировой войны – но побежденную в 1991 году. Ведь на Западе все чаще говорится, что Вторая мировая война закончилась только в 1991 году, поскольку смыслом этой войны была борьба "великих демократий" за права человека и свободу против тоталитарных режимов", - сказал Никифоров.

"Это абсолютно идеологизированная, заказная трактовка, ничего, конечно, не имеющая общего с исторической правдой, но продвигаемая для того, чтобы ослабить влияние России на мировой арене", - отметил собеседник агентства.

"В перспективе, я, к сожалению, уверен, мы услышим еще более циничные, еще более наглые, беззастенчивые по отношению к правде истории заявления, требующие проведения Нюрнбергского процесса-2 над сталинизмом и по его итогам пересмотра роли России в международных организациях, которая унаследована ею от СССР по праву так называемого континуитета, прежде всего постоянного членства в Совете безопасности ООН с правом вето", - считает собеседник агентства.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом. Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.