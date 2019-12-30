Определены популярные дальние страны, где туристы встретят Новый год

Королевская баржа на реке Чаупхрая в Бангкоке

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Аналитики туристического поисковика составили рейтинг из 15 дальнемагистральных маршрутов, куда москвичи полетят в новогоднюю ночь, сообщает Aviasales.

В исследовании учитывались бронирования билетов как на прямые рейсы, так и на стыковочные.

Первое место занял Бангкок, куда жители столицы успели купить авиабилеты по средней цене — 42 тысячи рублей.

Следующее направление в топе — Бали, туда билеты оказались одними из самых дорогих. Средний чек на перелет составил 63 тысячи рублей.

На третьей строчке — снова тайский остров Пхукет. Авиабилеты в тропики обошлись путешественникам в 54 тысячи рублей.

Далее в рейтинге Коломбо. За возможность отметить Новый год в самолете на Шри-Ланку москвичи заплатили 44,5 тысячи рублей.

На пятом месте Дели, куда жители столицы полетят за 30 тысяч рублей. Кстати, это самый дешевый маршрут в этом рейтинге.

Чуть менее популярными оказались острова Маврикий и Сейшелы, средняя стоимость авиабилетов — 50 тысяч рублей.

Еще москвичи запланировали провести новогоднюю ночь по пути в Кейптаун, а авиабилеты в южно-африканский город стоили в среднем 47 тысяч рублей.

Далее в рейтинг вошли американские направления — Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Билеты в три города обошлись туристам от 34 до 37 тысяч рублей.

Кроме того, востребованным оказался еще один остров — Занзибар, расположенный в Танзании. Сюда перелет обошелся в 43,5 тысячи рублей.

Тринадцатую строчку занял тайский остров Самуи, куда пассажиры отправятся по средней стоимости перелета в 68 тысяч рублей.

Следующее направление, как выяснилось, стало самым дорогим. За авиабилеты на Мальдивы москвичи заплатили 77 тысяч рублей в среднем.