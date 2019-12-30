Курский губернатор рассказал о пробежке по Крымскому мосту

"У меня были командировки по всей стране, и я тренировки планировал заранее... Тогда я еще строил Крымский мост. Приезжал туда, просыпался и бегал по набережной Анапы. Признаюсь, воспользовался служебным положением и 10 мая, за пять дней до открытия моста, пробежал по нему за 1,44 часа. Потом скинул это тренеру, он посмотрел: "У тебя крылья выросли, что ли?" Когда бежишь один по мосту, понимаешь, что через неделю тут везде машины будут лететь, а мы его построили с нуля, ощущения бомбические", - рассказал губернатор.