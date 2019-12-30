Курский губернатор рассказал о пробежке по Крымскому мосту

КУРСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в интервью РИА Новости о своих ощущениях после пробежки по Крымскому мосту за пять дней до открытия.
Старовойт с ноября 2012 года по октябрь 2018 года возглавлял Росавтодор.
"У меня были командировки по всей стране, и я тренировки планировал заранее... Тогда я еще строил Крымский мост. Приезжал туда, просыпался и бегал по набережной Анапы. Признаюсь, воспользовался служебным положением и 10 мая, за пять дней до открытия моста, пробежал по нему за 1,44 часа. Потом скинул это тренеру, он посмотрел: "У тебя крылья выросли, что ли?" Когда бежишь один по мосту, понимаешь, что через неделю тут везде машины будут лететь, а мы его построили с нуля, ощущения бомбические", - рассказал губернатор.
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Он отметил, что тогда готовился к Ironman в Барселоне и бегал практически везде - от Калининграда до Владивостока, в Иркутске пробежал два полумарафона.
"Когда в командировке в незнакомом городе выходишь один с утра, побегаешь по центру, и город по-другому раскрывается: можно посмотреть парки, как люди спортом занимаются. Я удивился в Ижевске, когда увидел, сколько там бабушек и дедушек занимаются скандинавской ходьбой. Их там в парке сотни", - сказал Старовойт.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам российского президента, Крымский мост построен по самым современным технологиям и на века.
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