Роман Старовойт: центр Курска полностью отремонтируют к 1000-летию

Курск уже начал готовиться к празднованию 1000-летия города в 2032 году, к этой дате исторический центр изменит свой облик – появится благоустроенная набережная, а также современная спортивная зона, обещает глава Курской области Роман Старовойт . В интервью РИА Новости он рассказал о планах по привлечению в регион туристов, будущем футбольного клуба "Авангард", развитии сотрудничества с Китаем и жизни без охраны и мигалки. Интервью один из самых спортивных российских губернаторов давал во время утренней пробежки. Задавала вопросы и старалась не отставать Светлана Задера.

— Роман Владимирович, сейчас 6:40 утра. Во сколько вы встали?

— Я всегда встаю в 5:30. Стараюсь до 22:00 уже лечь спать.

— И как, получается? С графиком губернатора это должно быть сложно.

— Как раз губернатор сам себе график составляет. Одно правило: надо спать больше семи часов, и если ты укладываешься в это время сна, то надо тренироваться.

— Вы занимаетесь разными видами спорта. Как выбираете то, чем будете заниматься?

— Я выбираю ближайшие соревнования, в которых буду принимать участие, и к ним готовлюсь. Бегаю не на дистанцию, а по времени: сколько времени есть, столько и бегаю. Обязательно разминка, потом заминка. Домой прихожу, делаю еще отжимания, пресс, ролик, упражнения на мышцы-стабилизаторы.

Сейчас веду подготовку к лыжному марафону 8 марта на 42 километра, а все остальное — это подводящие соревнования и тренировки к этому старту. К лыжам — бег, велосипед, лыжероллеры. Следующим летом хочу половинку Ironman сделать в Казани или в Питере.

— За нами бегут тоже сотрудники администрации Курской области?

— За нами бежит, я вам скажу по секрету, призер Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов. Он с недавних пор работает в Курске — возглавляет центр зимних видов спорта. И председатель комитета по спорту Алексей Спиридонов, он четырежды Ironman. А также Александр Чуркин – вице-губернатор по культуре, образованию и спорту, марафонец. И первый заместитель руководителя администрации Александр Шматков. Бежит, кстати, без шапки. Поругать его надо. В свои 51 год он впервые пробежал полумарафон в Курске, а в сентябре мы вместе сделали Московский марафон за четыре часа шесть минут. По погоде тот марафон был самый плохой: и солнце, и дождь. В следующем году мы хотим Берлинский попробовать. Московский я уже четыре раза пробегал.

— В какой момент вы решили принять участие в Ironman?

— Когда случилось это, что я психанул? У нас есть товарищ, мы занимались биатлоном в детстве, Иван Житенев. Он один из первых в России пробежал Ironman. Мы с ним близко дружили, сейчас иногда общаемся. Он летел с соревнований и свои впечатления записал в тетрадку, потом показал друзьям, и кто-то ему посоветовал опубликовать это в журнале. Затем вышла статья "Как я стал железным". Видимо, у меня это где-то осело. Я тогда занимался бизнесом. У меня были не циклические виды спорта, а горные лыжи, сноуборд, фрирайд, дайвинг и бег. Нас потихоньку Ваня втянул, я пробежал лыжный марафон лет 15 назад, потом Московский марафон. Самое сложное было — научиться плавать. Все лыжники плохо плавают, потому что у них ноги тонут, мышечный корсет так работает. В общем, первый старт триатлона я попробовал в Чайковском в Удмуртии. Понравилось.

Потом было еще несколько стартов. Я принял решение делать полную дистанцию за год с лишним до старта и начал готовиться: взял тренера и дистанционно через приложение получал задания, выполнял. И понеслось: два раза в неделю плавание, велостанок, бег, лыжи. Половинку Ironman сделал в Казани за полгода до Ironman в Барселоне.

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Курской области Парк "Боевка" в Курске © Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Курской области Парк "Боевка" в Курске

А параллельно (вы не забудьте!) я работал руководителем Росавтодора. У меня были командировки по всей стране, и я тренировки планировал заранее. Например, летим в Новосибирск, смотрю, где там бассейн, где можно побегать, беру с собой форму. Так получилось, что я бегал практически везде — от Калининграда до Владивостока. В Иркутске два полумарафона пробежал.

Когда в командировке в незнакомом городе выходишь один с утра, побегаешь по центру, и город по-другому раскрывается: можно посмотреть парки, как люди спортом занимаются. Я удивился в Ижевске, когда увидел, сколько там бабушек и дедушек занимаются скандинавской ходьбой. Их там в парке сотни. У меня был шок.

Тогда я еще строил Крымский мост. Приезжал туда, просыпался и бегал по набережной Анапы. Признаюсь, воспользовался служебным положением и 10 мая, за пять дней до открытия моста, пробежал по нему за 1,44 часа. Потом скинул это тренеру, он посмотрел: "У тебя крылья выросли, что ли?" Когда бежишь один по мосту, понимаешь, что через неделю тут везде машины будут лететь, а мы его построили с нуля. Ощущения бомбические.

— Вот мы уже круг пробежали... Сразу после назначения врио губернатора вы объявили 2019-й Годом дорог в Курской области. Тогда вы отмечали, что меньше половины дорог регионального значения в области находились в нормативном состоянии. Какой статус сейчас, довольны ли вы результатом и что еще предстоит сделать?

— Доволен ли – не мне оценивать, наверное. По внутренним ощущениям был готов к такому ходу событий. Проблема в первую очередь в том, что здесь давно уже не работали в таком режиме и не сталкивались с таким объемом – ни заказчики, ни, что самое страшное, подрядчики. Они привыкли ямы латать не пойми чем, не пойми как, за три копейки. Одна из задач реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — поднять уровень компетенции и заказчиков, и подрядчиков.

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт на пробежке © Фото : Предоставлено пресс-службой администрации Курской области Губернатор Курской области Роман Старовойт на пробежке

На начало этого года около 32 процентов региональных дорог соответствовали нормативному состоянию. Стоит отметить, что это средний показатель по стране. По итогам 2019-го он составил больше 35 процентов.

В текущем году мы приняли участие в нескольких государственных программах, направленных на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры региона. Как я уже сказал, начали реализацию нацпроекта. Общий объем финансирования дорожного фонда превысил 8,5 миллиарда рублей – рекордная сумма для Курской области. Это позволило существенно увеличить объем работ. Дорожники показали готовность быстро перестроиться под современные требования, благодаря чему удалось успешно выполнить намеченное.

К 2024 году по майскому указу президента мы планируем довести состояние региональных дорог до 51 процента от норматива, а основные магистрали Курской агломерации — до 85 процентов.

— В связи с большим потоком жалоб жителей Курска на работу общественного транспорта вы поручили до конца года разработать проект оптимизации работы общественного транспорта. Готов ли он и есть ли уже какие-то параметры?

— Город Курск заказал комплексную схему организации дорожного движения. Она включает мероприятия по его развитию, организации парковок, пешеходных связей, светофоров, велодорожек, транзита грузового транспорта, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения. Специалисты Юго-Западного государственного университета предложили общий план совершенствования организации дорожного движения, который нуждается в детальной проработке. Мы сейчас этим занимаемся. Упор сделаем на муниципальный транспорт большой вместимости. Работа должна быть поступательной, потому что предыдущие власти буквально перед своим уходом на пять лет вперед расторговали коммерческие маршруты. Чтобы малый бизнес не душить, надо будет с ним договариваться, менять транспортную схему. В центральной части города планируем уже в следующем году выпускать новые современные низкопольные автобусы.

— Курск занял последнее место в рейтинге ОНФ по доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями. Анализировали ли вы ситуацию? В чем проблема и как планируете ее решать?

— Абсолютно согласен с оценкой ОНФ. Это вижу я, видят горожане. Понимая, что администрация области не сможет самостоятельно изменить ситуацию, я попросил встретиться с теми, у кого ограничения по здоровью. Мы не в кабинете беседовали, а по центральной части города прошли, проехали на колясках в парк, магазин, библиотеку и своими глазами увидели, что нереально передвигаться, если ты колясочник или ты с коляской.

Меня попросили ввести должность уполномоченного по правам лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Наша знаменитая олимпийская спортсменка, фехтовальщица, колясочница Анна Гладилина в таком статусе советника уже работает. Это административное решение. А техническое такое: если проходит или направляется на экспертизу проект общественного значения, его смотрит советник, чтобы было понятно, насколько инженерные решения станут доступными для такой категории граждан. Предприятиям и магазинам дополнительные требования выставляются.

— После назначения на должность врио губернатора в прошлом году вы отказались от охраны, мигалки и перекрытия дорог. Не передумали за год? Комфортно ли передвигаться без мигалки? И не мешали ли вам пробки?

— Нет. Зачем мигалка? В Курске глобальных пробок нет, во-первых. Во-вторых, мигалка, по-моему, только внимание привлекает. Тут спокойно, в течение получаса можно добраться до любой точки. Другое дело, если мы передвигаемся по области, по требованию ГИБДД нас сопровождают. Мы едем по правилам, скорость не превышаем. Я прошу, чтобы они ничего не включали, они просто едут впереди, никого не разгоняют. По поводу охраны — она и не положена, губернатор не охраняемое лицо. В Москве мигалка тоже не используется, она не нужна, я считаю. Мне больше нравится европейский стиль управления, хотя коллеги иногда и ругают меня. Мне абсолютно понятно, когда мэр или губернатор в Европе ездит на велосипеде или пешком ходит. Он один идет в магазин. И я так же по магазинам, на рынок хожу, бегаю один.

— Когда вы в магазин идете, люди к вам подходят, рассказывают о проблемах?

— Подходят, да. Сначала было очень сложно. Если это выходной день, то я уже говорю: "Ребята, совесть имейте: выходной день, дайте покупки сделать". Все нормально относятся, с пониманием. Бывает, подходит со слезами кто-то, видно, что проблема серьезная, и я записываю, конечно. Мне кажется, что люди привыкнут. Вначале шарахались или пальцем показывали, селфи просили сделать, сейчас спокойнее стало.

Я люблю магазины. Сам сходил, купил. На рынок я первый раз пришел – там заблокировалась вся торговля. Все побросали свои помидоры — и ко мне... Они подходили и, раскрыв рот, смотрели: "Такого мы никогда не видели". А я пришел на борщ говядину купить. Во второй раз уже нормально: рынок небольшой, все быстро привыкли.

— Вы пришли в регион из федеральной структуры. Как отличается работа на федеральном уровне и на региональном? В чем проще, в чем сложнее?

— Я до 2005 года бизнесом занимался, это совсем другая история. А далее работа в Санкт-Петербурге в комитете по инвестициям, затем аппарат правительства, Росавтодор и потом здесь. Если эти четыре сравнивать, то самая сложная работа в аппарате правительства РФ. Физически тяжело, потому что там один выходной — в воскресенье, а в другие дни ты с полдевятого до одиннадцати готовишь бумаги, сидишь на совещании председателя правительства, работаешь с почтой, потом еще совещание с министерствами. В эмоциональном плане это очень трудная работа. Я эти 2,5 года вспоминаю, они пролетели как один день.

Федеральный уровень в Росавтодоре – другая тема. Перед тобой вся страна. И у меня режим был примерно такой: понедельник, вторник я в Москве – оперативки, совещания. Как правило, среда, четверг, пятница, суббота – поездки по стране, часто сам за рулем. В воскресенье возвращаешься домой, а затем понедельник, вторник – Москва, и все заново. Там масштаб более широкий, но специфика иная.

Мне приглянулось одно выражение, потому что оно ярко характеризует руководителя региона – "У нас работа от роддома до погоста". От рождения человека и до смерти. Всем, что касается человека на протяжении жизни, надо заниматься: и здравоохранением, и ЖКХ, и дорогами, и экологией, и политикой, и любыми конфликтами.

— Не скучаете по работе в Росавтодоре?

— Некогда скучать, на второй день я уже забыл.

— Вступив в должность губернатора в сентябре, вы объявили о реорганизации областной администрации, в частности, о сокращении количества заместителей губернатора и уменьшении числа комитетов и департаментов. Завершена ли реорганизация и какие задачи вы ставите перед администрацией?

— Мы реализовали первый этап оптимизации системы управления – уменьшили количество заместителей губернатора с десяти до семи и снизили численность сотрудников администрации Курской области с 273 до 237 человек. Было укрупнено несколько органов исполнительной государственной власти региона, их общее количество уменьшилось на пять подразделений. Это отвечает сразу нескольким целям – координации связанных между собой направлений деятельности, сосредоточению ответственности на стратегических направлениях у одного должностного лица, прозрачности деятельности органов власти для населения.

В планах на ближайшее время централизовать и повысить прозрачность закупок за счет средств совокупного бюджета области. У органов исполнительной государственной власти региона круг задач определен законодательством, он очень широк, но моими общими принципиальными требованиями являются качество принимаемых решений, оперативное реагирование на запросы курян и нацеленность на результат.

— А перед собой какие задачи ставите на следующий год и на весь губернаторский срок в целом?

— У нас намечена системная программа действий. Уверен, вы знаете, что 2020 год объявлен в Курской области Годом здоровья. Особенное внимание в ближайшее время будет уделено сфере здравоохранения. Недавно специалистам была представлена стратегия развития здравоохранения Курской области, до конца года она будет вынесена на суд общественности.

Большая работа предстоит в рамках подготовки к 1000-летию образования Курска. Мы планируем масштабную программу реновации исторического ядра города, что послужит импульсом для развития туризма в регионе. Электроаппаратный завод уже передал свои территории в безвозмездное пользование региональной администрации, и теперь мы готовы приступить к проектированию помещений краеведческого музея и других объектов культуры.

Что же касается целей на весь губернаторский срок, то она одна – превратить Курский край в регион, который развивается, в регион, где людям комфортно жить и откуда не хочется уезжать. Эти задачи мы уже начали решать и обязательно добьемся результата.

— Как продвигается деятельность совета по инвестиционному развитию региона? В прошлом году вы ставили задачу войти в двадцатку рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности регионов. Как продвигается работа и будет ли цель достигнута?

— Развитие благоприятного для инвесторов климата в регионе — одна из первостепенных задач. Мы стараемся предложить наиболее привлекательные условия развития бизнеса, снижаем административные барьеры, при этом стараемся обеспечить соблюдение единых правил игры для всех участников рынка. Регион обладает серьезным экономическим потенциалом: имеется достаточная сырьевая база, обширные земельные ресурсы, благоприятные агроклиматические условия, здесь сравнительно низкая стоимость рабочей силы, накопленный опыт в приоритетных отраслях промышленности, транспортная обеспеченность, а также удобное географическое положение. Объем инвестиций в основной капитал по итогам девяти месяцев уже составляет 85,3 миллиарда рублей, а до конца года мы планируем выйти на показатель в 126 миллиардов рублей.

— Как продвигается сотрудничество региона с Китаем?

— КНР является одним из крупнейших торговых партнеров Курской области, если сравнивать итоги девяти месяцев 2018 и 2019 годов, то мы видим рост внешнеторгового оборота в 3,2 раза. Экспорт увеличился в пять раз или на 71 миллионов долларов, а импорт на 21,6 процента или на 3,5 миллиона долларов. Активно развивается и межвузовское сотрудничество, в курских вузах обучаются студенты из Китая. Проходят недели китайской культуры, в рамках которых студенты и преподаватели знакомятся с традициями и обычаями Китая.

Учитывая положительную динамику партнерских отношений с Китаем как в экономической, так и в гуманитарно-культурной сферах, хочется рассчитывать на то, что подобная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем.

Сотрудничество с Китаем можно рассматривать как одно из приоритетных направлений нашей внешнеэкономической деятельности. Мы планируем приглашать китайских предпринимателей на значимые мероприятия, проводимые в Курской области.

— В прошлом году вы поддержали идею создания в Курской области особой экономической зоны. Эта идея еще в силе? Работа идет?

— Вопрос о создании на территории региона в 2019 году особой экономической зоны действительно прорабатывался, однако у бизнес-сообщества инициатива региональной администрации не вызвала интереса. В связи с отсутствием якорного инвестора работы по созданию и развитию особой экономической зоны в настоящее время приостановлены. Делать зону ради зоны — это не наш метод.

— Как дела у технопарка "Юбилейный"? С какими компаниями заключены соглашения, как продвигается их работа?

— Осенью туда зашли четыре инвестора, сейчас он заполнен на 30 процентов полезной площади. Якорным резидентом станет распределительный центр одной из крупнейших продовольственных розничных сетей. Он будет построен в Курской области к первому кварталу 2021 года. После запуска предприятия в регионе появится более 690 рабочих мест. Общая площадь объекта составит более 40 тысяч квадратных метров. Он будет разделен на температурные камеры различных режимов хранения и категорий товаров. Мы ожидаем, что он придаст импульс для появления на площадке индустриального парка новых обрабатывающих производств, которые будут тесно взаимодействовать. Кроме того, у курской продукции появится возможность попасть на прилавки федеральных торговых сетей.

— Власти Курской области планировали выстроить систему отлова бездомных животных, для чего изучали успешный опыт других регионов. Насколько остро стоит проблема для региона и в какой стадии эта работа?

— На организацию работы по обращению с безнадзорными животными в этом году из областного бюджета выделено более 23 миллионов рублей, более 95 процентов выделенных средств уже освоено. Пункт передержки для бездомных животных работает в деревне Лобазовка Октябрьского района. Он возведен за внебюджетные средства и передан в безвозмездное пользование зоозащитной организации КРОЗО "Право жить". В приюте единовременно могут находиться порядка 100 собак. Проводится реконструкция пункта передержки животных без владельцев в деревне Чаплыгино Курского района. Это первый шаг. Но, к сожалению, должной культуры обращения с домашними животными пока нет, поэтому нам предстоит серьезная работа.

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— В этом году в Курской области, как и во многих других регионах, массово гибли пчелы. Какие меры власти намерены предпринять, чтобы этого не произошло будущим летом?

— В этом году в 22 районах Курской области и городе Курске был установлен факт гибели пчел. Главная причина — обработка пестицидами и агрохимикатами посевов на полях. В большинстве случаев между пчеловодами и сельхозтоваропроизводителями не было взаимодействия. Аграриев не информировали о размещении кочевых пасек, а сельскохозяйственные товаропроизводители допустили грубейшие нарушения норм СанПиНа. Это привело к массовой химической интоксикации пчел.

Курская область приняла беспрецедентное решение и стала первым регионом, выделившим компенсации пострадавшим пчеловодам. Выплаты получили 243 пчеловода на общую сумму более 15,7 миллиона рублей.

Мы сделали очень важный первый шаг. Пчеловоды Курской области объединились в общество. Для нас важен прямой контакт с пасечниками, нам лично доносят основные проблемы. С другой стороны, рассчитываем, что пчеловоды будут выходить из тени и работать официально — проводится оформление и выдача ветеринарно-санитарных паспортов пасек с последующим их ведением.

— Летом начались работы по реконструкции монастыря "Коренная пустынь", Курского Знаменского Богородицкого монастыря и Воскресенской церкви. Что уже сделано и когда планируете закончить работу?

— Общая стоимость запланированных работ в монастыре "Коренная пустынь" в местечке Свобода Золотухинского района, Воскресенской церкви и Знаменском кафедральном соборе в Курске составляет 44 миллиона рублей. Эти средства жертвуют предприятия, организации и частные лица.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы монастыря "Коренная пустынь" начата художественная монументальная роспись, цоколь облицован гранитом. В Воскресенской церкви отремонтированы кровля и фасад, отреставрирована настенная живопись в алтаре, облицованы гранитной плиткой входы, площадки, лестницы. Еще не завершено благоустройство территории, это планируется сделать в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска. Часть работ по Воскресенской церкви будет перенесена на 2020 год.

Если говорить о Знаменском кафедральном соборе, то разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада, южного, западного входов, отделку пяти барабанов, очистку и герметизацию окон центрального барабана и купола.

Для меня была большая честь возглавить попечительский совет. Я убежден, все то, что мы делаем всей областью, всем миром, это вклад каждого в хорошее, святое дело. Это те скрепы, которые были до нас и будут после нас. И очень важно сохранить и восстановить эти объекты.

— Какие мероприятия готовятся в Курской области к 75-летию Великой Победы?

— Основные уже определены. Девятого мая 2020 года во всех районах и городах Курской области пройдут церемонии торжественного возложения венков и цветов к памятным местам, мемориалам, братским захоронениям, шествие "Бессмертный полк" и праздничные концерты. На мемориальном комплексе "Курская дуга" пройдет праздничный парад, в том числе с маршем войск Курского гарнизона, а также показ военной и специальной техники.

— Каковы предварительные туристические итоги года, сколько туристов посетили регион? И ожидаете ли рост турпотока в следующем году?

— Во-первых, стратегии туризма не было вообще, поэтому сейчас она готовится. У нас несколько направлений. Первое — военно-патриотический туризм: Курская битва и все, что связано с Великой Отечественной войной. У нас есть, как говорят историки, первый в стране памятник Великой Отечественной войны, построенный в честь артиллеристов в 1943 году после Курской битвы. То есть еще шла война, а он уже был установлен. Его считают первым в стране, потому что во время войны памятников не ставили. Также у нас есть идея в краеведческом музее в центре Курска сделать диораму Курской битвы — уровня парка "Зарядье" в Москве, красивую и современную.

Будем развивать православный туризм, у нас ведь чудотворные иконы, монастыри, храмы. Отсюда родом святые Серафим Саровский и Феодосий Печерский. Паломников очень много: ежегодно в дни посещения нашего региона чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная к ней приходят поклониться до 200 тысяч человек.

В ближайшие годы в Курской области может появиться еще одно интересное туристическое место на базе объекта культурного наследия регионального значения "Здание водяной мельницы" (конец XIX – начало XX веков) в селе Красниково Пристенского района. Мы нашли самое первое упоминание о ней в 1724 году. Отремонтировали ее, весной уже запустим, чтобы давала муку из нашей пшеницы. Такая агробиофишка у региона будет. Место там шикарное. Мы рядом с мельницей отвели порядка 100 гектаров, построим там деревню, сделаем дворы кузнеца, бортника, клуб, кафе, культурно-развлекательную зону с летним театром, кемпинг. Не исключено, что здесь будут организованы различные фестивали. Там есть и пруд, если его почистить, то пляж можно оборудовать. Самое главное, что место логистически очень удобное — равноудаленное от Курска, Белгорода и Старого Оскола и чуть дальше Воронежа. Получается, что в течение 50 минут — максимум часа из этих городов можно приехать.

Старинные города. Вот, к примеру, Рыльск — родина знаменитого писателя Даниила Гранина, мы там планируем построить его дом-музей. Можно посетить Фатеж – родину нашего композитора Георгия Свиридова, усадьбу русского поэта Афанасия Фета, дворцово-парковый ансамбль "Марьино". Туристических тем много, мы знаем, в каком направлении двигаться.

— В октябре президент подписал указ о праздновании в 2032 году 1000-летия со дня основания Курска. Как идет подготовка?

— Были же выборы, и, наверное, ни для кого не секрет, что под них можно попросить в правительстве или у президента что-то. Как правило, губернаторы идут с несколькими письмами — дорогу сделать, котельную построить и так далее. Я подумал, что нам, наверное, пачку не надо писем готовить, а попросим у начальника одно — 1000-летие.

И когда меня вызвали к президенту, я не просто ему сказал: "Владимир Владимирович, нам нужен указ". Я ему рассказал, что в течение года куряне выбирали, мы конкурс провели, все это за внебюджетные деньги, это бизнес, люди сами платили за это — что создали такой народный проект. И Владимир Владимирович проникся и говорит: "Да, замечательно".

Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства Виталий Мутко, сейчас формируется его состав. Мы, не дожидаясь федерального оргкомитета, на территории области создали рабочую группу, выделили в этом году из своего бюджета средства. В ближайшее время будут заключены государственные контракты на проектирование краеведческого музея, подготовлена схема размещения набережной реки Тускарь (вот где мы сейчас с вами бегаем) и автодороги. Эта речка течет через весь город, а набережной нет.

У нас будет реновация исторического центра, здесь же можно сделать туристическую точку притяжения: Знаменский собор, Воскресенский храм, Детинец (здесь зарождался город), крепость, прекрасный вид на Тускарь. Ждем, когда на федеральном уровне будет сформирован оргкомитет, а мы уже туда принесем свои конкретные предложения. В Москве-то не будут решать, что здесь делать. Мы сами должны пошевелиться.

— Баскетболистки курского "Динамо" успешно выступают на чемпионате России и неплохо стартовали в Евролиге. Какие надежды возлагаете на них в этом сезоне?

— Курское "Динамо" — одна из сильнейших команд России и Европы, поэтому побед от наших девчонок ждут не только болельщики, но и все любители женского баскетбола. В этом году из-за череды травм игроков у команды был спад. Однако нам удалось провести точечное усиление, что уже дает результаты. Задачи на сезон у "Динамо" максимальные — бороться за победу во всех соревнованиях, в которых принимает участие. Так, 22 декабря в Курске решилась судьба Кубка России по баскетболу среди женских команд. За трофей наша команда боролась с екатеринбургским УГМК и одержала победу, выиграла женский Кубок России в четвертый раз в своей истории.

— Как дела у курского "Авангарда", у которого в этом году были серьезные финансовые проблемы? Они полностью решены? Довольны ли выступлением клуба в ФНЛ?

— Если вы помните, в начале года у многих были опасения, что клуб перестанет существовать. Этого мы не могли допустить, так как это стало бы огромным ударом по всему курскому футболу. Были найдены внебюджетные средства, что помогло решить наиболее острые проблемы, затем поддержка команды осуществлялась за счет регионального бюджета. Вслед за финансовыми вопросами были решены управленческие: изменен устав ФК "Авангард", должность генерального директора занял Дмитрий Извеков — бывший футболист, которого хорошо знают наши болельщики по выступлениям за курский клуб. Под руководством Дмитрия Ивановича уже разработана стратегия развития "Авангарда". Решаем вопросы финансирования, надо привлечь внебюджетные средства.

В целом основной упор сделаем на сохранение команды и продвижение бренда "Авангарда". Важно также сохранить футбольную школу – в ней сейчас занимается более 600 детей. Надо развивать инфраструктуру, строить манежи и футбольные поля, а к 2030 году планируется возвести новый стадион. Это возможно реализовать в рамках мероприятий, приуроченных к 1000-летию Курска.

— В этом году вы запустили благотворительный спортивный забег "Курск бежит, и ты беги", в котором мог принять участие любой желающий. Судя по итогам, вы пробежали в общей сложности почти 900 километров. Куда пошли вырученные средства и планируете ли провести такую акцию повторно?

— Мы не можем придумать, куда теперь бежать. Тогда была идея вокруг экватора, и мы это сделали. А сейчас опять вокруг экватора бегать? Ребята предлагают до Луны и обратно, хотят какие-то метки в программе делать. Думаем, потому что это востребовано.

Но самое главное, мы собрали около 385 тысяч рублей, они направлены на лечение детей. Денежные сертификаты семьям вручил бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов. От себя он подарил многодетной семье велосипед для двойни. В общем, это хорошо зашло.

Мы постоянно придумываем какие-то движухи. Не могу вам календарь прямо сейчас конкретный сказать, но активность есть. Пока межсезонье: лыжи еще не начались, а бегать уже прохладно.

— Вот мы же бежим, мне уже жарко.

— А вы с пульсом бегаете? Нет? Плохо. Необходимо знать свой пульс. Если вы планируете марафон пробежать, то надо обязательно следить за ним. И вначале нужно создать базу — натренировать сердце. Это должны быть довольно длительные тренировки на низком пульсе — не выше 135-140 ударов в минуту. Месяца два надо так. Потом постепенно можно давать интервальные тренировки, когда полчаса бежишь на низком пульсе, а потом минуту-полторы ускорение до 160, а затем трехминутный низкий. Бег — это в основном сердце. Параллельно надо над мышцами работать, есть беговые упражнения, когда тренируются мышцы ног. И технику бега лучше, чтобы поставил профессионал. Кажется, что бег — это надел кроссовки и побежал, но нет.

— Спасибо большое, Роман Владимирович, за интервью.