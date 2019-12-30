Путин поздравил лидеров Китая, Индии, Греции и Вьетнама с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров Китая, Индии, ЮАР, Южной Кореи, Греции и Вьетнама, сообщает пресс-служба Кремля.

"Российский лидер направил поздравление с новым 2020 годом, а также с наступающим праздником "Тэт" – Новым годом по лунному календарю – генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгу", - говорится в сообщении

В послании Путин констатировал поступательное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, "выразив надежду, что совместными усилиями страны и впредь смогут успешно наращивать двусторонние связи в политической, торгово-экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях".

В поздравлении в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса российский лидер отметил, что Россия рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению российско-греческих отношений, "опирающихся на добрые традиции дружбы и духовной близости".

В поздравлении президенту ЮАР Сирилу Рамафозе Путин констатировал, что двусторонние встречи в Осаке и Сочи подтвердили высокий уровень отношений между странами, а также выразил убежденность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию российско-южноафриканского всестороннего стратегического партнерства и координации усилий в рамках ООН, "Группы двадцати", БРИКС и других многосторонних структур.

"В поздравительных посланиях, адресованных президенту Республики Индии Р.Н.Ковинду и премьер-министру Республики Индии Н.Моди, президент России сфокусировал внимание на высоком уровне двусторонних связей, подчеркнув, что договоренности, достигнутые по итогам переговоров во Владивостоке, создали условия для наращивания взаимовыгодного сотрудничества на многих направлениях, координации усилий в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Путин также напомнил, что в наступающем году исполнится 20 лет подписанию Декларации о стратегическом партнерстве России и Индии, выразив уверенность, что юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего взаимодействия.

"В поздравлении председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником весны Путин констатировал, что за последнее время весьма многое удалось сделать для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а договоренности, достигнутые по итогам прошлогодних встреч, открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах", - говорится в сообщении.

В частности, как указал российский лидер, был дан старт поставкам российского газа в Китай по "восточному" маршруту, а успешное проведение Годов межрегионального сотрудничества позволило расширить взаимовыгодные связи на местном уровне. Глава государства отметил, что Россия придает большое значение реализации очередного крупного межгосударственного проекта – Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, а также высказал убежденность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и КНР и конструктивного взаимодействия в международных делах.