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Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии
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РИА Новости

Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии

13:09 30.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ выразил уверенность, что 2020 год поспособствует сближению РФ и Японии и подчеркнул, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил уверенность, что предстоящий год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов будет способствовать сближению двух стран, и подчеркнул, что будет рад видеть Синдзо Абэ на торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Также Путин высоко оценил сложившееся с японским лидером взаимопонимание, в полной мере подтвердившееся в ходе последних встреч в Москве, Осаке и Владивостоке.
Кроме того, Путин указал на важность того, что достигнутые двусторонние договоренности последовательно реализуются, создавая условия для поступательного развития российско-японских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
Токио, Япония
20 декабря, 10:03
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Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияПолитика
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