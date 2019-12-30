Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии

Также Путин высоко оценил сложившееся с японским лидером взаимопонимание, в полной мере подтвердившееся в ходе последних встреч в Москве, Осаке и Владивостоке.

Кроме того, Путин указал на важность того, что достигнутые двусторонние договоренности последовательно реализуются, создавая условия для поступательного развития российско-японских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.