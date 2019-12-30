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Курский губернатор не жалеет, что отказался от личной охраны
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РИА Новости

Курский губернатор не жалеет, что отказался от личной охраны

13:03 30.12.2019 (обновлено: 14:07 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
КУРСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в интервью РИА Новости, что за год не пожалел, что отказался от личной охраны, машины с мигалкой и попросил не перекрывать для него дороги.
Год назад местные СМИ сообщали, что Старовойту достались от экс-губернатора Курской области Александра Михайлова машина с мигалкой и личная охрана. Старовойт от этих привилегий отказался и попросил не перекрывать для него дороги.
"Зачем мигалка? В Курске глобальных пробок нет, во-первых. Во-вторых, мигалка, по-моему, только внимание привлекает. Тут спокойно, в течение получаса можно добраться до любой точки. Другое дело, если мы передвигаемся по области, по требованию ГИБДД нас сопровождают. Мы едем по правилам, скорость не превышаем", - рассказал Старовойт.
Также глава Курской области отметил, что охрана ему не положена, так как он не охраняемое лицо.
"В Москве мигалка тоже не используется, она не нужна, я считаю. Мне больше нравится европейский стиль управления, хотя коллеги иногда и ругают меня. Мне абсолютно понятно, когда мэр или губернатор в Европе ездит на велосипеде или пешком ходит. Он один идет в магазин. И я так же по магазинам, на рынок хожу, бегаю один", - сказал Старовойт.
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Роман СтаровойтКурская областьКурскЕвропаОбщество
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