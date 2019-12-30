Курский губернатор не жалеет, что отказался от личной охраны

"Зачем мигалка? В Курске глобальных пробок нет, во-первых. Во-вторых, мигалка, по-моему, только внимание привлекает. Тут спокойно, в течение получаса можно добраться до любой точки. Другое дело, если мы передвигаемся по области, по требованию ГИБДД нас сопровождают. Мы едем по правилам, скорость не превышаем", - рассказал Старовойт.

"В Москве мигалка тоже не используется, она не нужна, я считаю. Мне больше нравится европейский стиль управления, хотя коллеги иногда и ругают меня. Мне абсолютно понятно, когда мэр или губернатор в Европе ездит на велосипеде или пешком ходит. Он один идет в магазин. И я так же по магазинам, на рынок хожу, бегаю один", - сказал Старовойт.