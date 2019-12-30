Мантуров рассказал, когда могут начаться поставки МС-21 за рубеж

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Первые поставки коммерческие начнутся в 2021 году. Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023-2024 год", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о спросе на самолеты МС-21.
Он уточнил, что среди стран-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.
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