Мантуров рассказал, когда могут начаться поставки МС-21 за рубеж

"Первые поставки коммерческие начнутся в 2021 году. Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023-2024 год", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о спросе на самолеты МС-21.