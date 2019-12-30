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2019-12-30T12:57+0300
https://ria.ru/20191230/1563014767.html
Мантуров рассказал, когда могут начаться поставки МС-21 за рубеж
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РИА Новости

Мантуров рассказал, когда могут начаться поставки МС-21 за рубеж

12:57 30.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Первые поставки коммерческие начнутся в 2021 году. Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023-2024 год", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о спросе на самолеты МС-21.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Денис Мантуров
Он уточнил, что среди стран-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.
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Юго-Восточная АзияМС-21Денис МантуровРИА НовостиМинистерство промышленности и торговли РФМоскваРоссияЭкономика
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