Путин поздравил Эрдогана с Новым годом

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил турецкого президента Тайипа Эрдогана с Новым годом и подчеркнул, что РФ и Турции удалось добиться успехов в энергетике, военно-техническом сотрудничестве и борьбе с терроризмом в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
"В поздравлении с Новым, 2020 годом в адрес президента Турецкой республики Р.Т.Эрдогана В.В.Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов – в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране", - говорится в сообщении.
Путин отдельно подчеркнул, что в наступающем году исполнится сто лет со дня установления дипотношений между Россией и Турцией и выразил уверенность, что этот знаменательный юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего взаимодействия.
22 октября, 07:04Межгосударственные отношения России и Турции