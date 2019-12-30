Рыжаков прокомментировал назначение худруком "Современника"

"Для меня это было абсолютно неожиданным, и уход Галины Борисовны Волчек для меня, как и для всех, стал неожиданным ударом. Все было абсолютно неожиданно, и мне нужно время, чтобы все это осознать, понять и уложить в своей голове", - сказал Рыжаков.

Он отметил, что "Современник" – это театр с великой историей, который возглавляла великая женщина. "Галина Борисовна была важным человеком в моей жизни. Последние восемь лет нашего с ней общения мы хотели что-то придумать для театра. Но так при жизни это и не было реализовано", - сказал Рыжаков.

На вопрос, планирует ли он что-либо менять в театре, в труппе, режиссер ответил, что сейчас об этом рано говорить, у него не было времени об этом даже подумать. "Я знаю, что "Современник" – это традиция художественного театра, а я считаю себя мхатовцем. О ценностях мхатовских мы много говорили с Олегом Павловичем (Табаковым), и для меня, конечно, ценности, которые нам оставили, мы должны сохранить, а дальше посмотрим", - подчеркнул Рыжаков.