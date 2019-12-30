Рыжаков прокомментировал назначение худруком "Современника"

"Для меня это было абсолютно неожиданным, и уход Галины Борисовны Волчек для меня, как и для всех, стал неожиданным ударом. Все было абсолютно неожиданно, и мне нужно время, чтобы все это осознать, понять и уложить в своей голове", - сказал Рыжаков.
Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.
Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.
Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.
На фото: актриса Елена Яковлева.
Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.
На фото: актриса Елена Яковлева.
Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".
Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".
"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.
"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.
Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.
Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.
"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.
Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."
"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.
"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.
Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".
Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".
Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.
Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.
На фото: актриса Елена Яковлева.
Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".
"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.
Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.
"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."
"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.
Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".