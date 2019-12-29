"Великое поколение уходит": в Москве простились с Галиной Волчек

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.