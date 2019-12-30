Лавров призвал не допустить развала СВПД

"Как мы знаем, СВПД был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН, но, тем не менее, Соединенные Штаты не просто вышли весьма аррогантно из этого соглашения, но и по сути дела запрещают всем остальным участникам СВПД, и всем странам-членам ООН вообще выполнять резолюцию, которая закрепила эту международную договоренность. Конечно же, сегодня мы хотим обменяться мнениями о том, как мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить развала этой договоренности", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.