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Лавров призвал не допустить развала СВПД
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РИА Новости

Лавров призвал не допустить развала СВПД

12:17 30.12.2019 (обновлено: 12:32 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как мы знаем, СВПД был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН, но, тем не менее, Соединенные Штаты не просто вышли весьма аррогантно из этого соглашения, но и по сути дела запрещают всем остальным участникам СВПД, и всем странам-членам ООН вообще выполнять резолюцию, которая закрепила эту международную договоренность. Конечно же, сегодня мы хотим обменяться мнениями о том, как мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить развала этой договоренности", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
23 декабря, 12:54
Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСШАСергей ЛавровРоссияИранВ мире
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