В ДНР опасаются обстрелов со стороны украинских силовиков на Новый год

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов не исключил роста числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе на новогодние праздники.
По его информации, на позиции 56 мотопехотной бригады украинских силовиков прибыли журналисты одного из украинских телеканалов, которые готовят репортажи "о высокой боевой готовности бригады, а также успехах подразделений на передовой".
"Мы не исключаем, что в ближайшие дни усилятся провокационные обстрелы нашей территории", - сказал в понедельник журналистам Айгистов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.