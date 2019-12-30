В ДНР опасаются обстрелов со стороны украинских силовиков на Новый год

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов не исключил роста числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе на новогодние праздники.

По его информации, на позиции 56 мотопехотной бригады украинских силовиков прибыли журналисты одного из украинских телеканалов, которые готовят репортажи "о высокой боевой готовности бригады, а также успехах подразделений на передовой".

"Мы не исключаем, что в ближайшие дни усилятся провокационные обстрелы нашей территории", - сказал в понедельник журналистам Айгистов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.