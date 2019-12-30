Биография Виктора Рыжакова

Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б.В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).

С 1991 по 2001 год служил в Московском театре юного зрителя.

В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи.

С 1995 по 2001 год – художественный руководитель Театра драмы и комедии на Камчатке. В 2000 году с актерами Камчатского театра осуществил международный театральный проект "Караул № 8", представленный на многочисленных международных фестивалях.

С 2002 года – один из учредителей и руководителей Театрального фестиваля имени А.М. Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге.

Многие годы работает в творческом содружестве с драматургом Иваном Вырыпаевым. В 2002 году на сцене Театра.doc состоялась их первая совместная постановка "Кислород". Затем в театре "Практика" они выпустили спектакли "Бытие" (2004) и "Июль" (2006). В 2015 году – на сцене МХТ им. Чехова был выпущен спектакль "Иллюзии" , в 2016 году там же был представлен спектакль Dreamworks.

На сцене МХТ им. Чехова Виктором Рыжаковым также поставлены спектакли "Сорок первый. Opus Post." ( 2008 ), "Прокляты и убиты" ( 2010 ), "С любимыми не расставайтесь" ( 2005 ).

На сцене театра "Практика" им был поставлен спектакль "Рыдания" ( 2009 ), там же можно увидеть постановку "Чёстихи: любить"

В театре "Мастерская Петра Фоменко" он выступил автором сценографии в спектакле "Пять вечеров" ( 2011 ), в "Сатириконе" им были поставлены "Маленькие трагедии Пушкина" ( 2011 ), в "Театре наций" – "Валентинов день" и "Иранская Конференция" ( 2019 ).

В 2017 году на основной сцене Александринского театра Виктор Рыжаков поставил спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" по мотивам пьесы Всеволода Вишневского.

Спектакль стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" сезона 2017/2018 в номинации "Лучший спектакль большой формы".

Сотрудничал с театрами Эстонии, Дебрецена и Будапешта (Венгрия).

30 декабря 2019 года стало известно, что Виктор Рыжаков назначен художественным руководителем театра "Современник". Он вступит в должность 4 января 2020 года.

Виктор Рыжаков занимается преподавательской деятельностью.

Виктор Рыжаков также является мастером режиссерского курса международной магистратуры при Центре имени Вс. Мейерхольда и Школе-студии МХАТ

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации ( 2014 ).

Лауреат многих театральных премий и наград, в том числе премии Благотворительного фонда Олега Табакова ( 2016 ) и премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику" ( 2011 ).