Биография Виктора Рыжакова

Российский театральный режиссер, педагог Виктор Анатольевич Рыжаков родился 25 мая 1960 года в Хабаровске.
Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Б.В. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).
С 1991 по 2001 год служил в Московском театре юного зрителя.
В 1993 году стал одним из организаторов и художественным руководителем первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи.
С 1995 по 2001 год – художественный руководитель Театра драмы и комедии на Камчатке. В 2000 году с актерами Камчатского театра осуществил международный театральный проект "Караул № 8", представленный на многочисленных международных фестивалях.
С 2002 года – один из учредителей и руководителей Театрального фестиваля имени А.М. Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге.
В сентябре 2012 года стал художественным руководителем Центра им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ).
С июня 2016 года стал художественным руководителем театра "Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова".
Многие годы работает в творческом содружестве с драматургом Иваном Вырыпаевым. В 2002 году на сцене Театра.doc состоялась их первая совместная постановка "Кислород". Затем в театре "Практика" они выпустили спектакли "Бытие" (2004) и "Июль" (2006). В 2015 году – на сцене МХТ им. Чехова был выпущен спектакль "Иллюзии", в 2016 году там же был представлен спектакль Dreamworks.
На сцене ЦИМа по пьесам Вырыпаева им были поставлены спектакли "Пьяные" (2014), который сейчас можно увидеть МХТ им. А.П. Чехова, и "Солнечная линия" (2017), а также "Боги пали и нет больше спасения" Сельмы Димитриевич и "Саша, вынеси мусор" Натальи Ворожбит.
На сцене театра "Практика" им был поставлен спектакль "Рыдания" (2009), там же можно увидеть постановку "Чёстихи: любить".
В 2017 году на основной сцене Александринского театра Виктор Рыжаков поставил спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал" по мотивам пьесы Всеволода Вишневского.
Спектакль стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" сезона 2017/2018 в номинации "Лучший спектакль большой формы".
Сотрудничал с театрами Эстонии, Дебрецена и Будапешта (Венгрия).
30 декабря 2019 года стало известно, что Виктор Рыжаков назначен художественным руководителем театра "Современник". Он вступит в должность 4 января 2020 года.
Виктор Рыжаков занимается преподавательской деятельностью.
С 2001 года – режиссер-педагог Школы-Студии МХАТ, руководитель курса на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Участвует в совместной программе Школы-студии МХАТ с Институтом высшего театрального образования при Гарвардском университете.
Виктор Рыжаков также является мастером режиссерского курса международной магистратуры при Центре имени Вс. Мейерхольда и Школе-студии МХАТ.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2014).
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