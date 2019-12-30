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Культура
2019-12-30T10:51+0300
https://ria.ru/20191230/1563007085.html
Виктор Рыжаков стал новым худруком "Современника"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156300/76/1563007680_0:139:2937:1791_1036x0_80_0_0_56db42e30817b705cd1acaac47cafda3.jpg
РИА Новости

Виктор Рыжаков стал новым худруком "Современника"

10:39 30.12.2019 (обновлено: 10:51 30.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковРежиссер Виктор Рыжаков
Режиссер Виктор Рыжаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Новым художественным руководителем театра "Современник" назначен режиссер Виктор Рыжаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры Москвы.
"Новым руководителем театра "Современник" с 4 января назначен Виктор Рыжаков", — сказали в пресс-службе.
Рыжаков - театральный режиссер, педагог. Художественный руководитель центра имени Вс. Мейерхольда, руководитель курса на актёрском факультете Школы-студии МХАТ.
Ранее художественным руководителем театра была народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась в четверг в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек состоялось в стенах московского театра "Современник" в воскресенье, после чего артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.
"Великое поколение уходит": в Москве простились с Галиной Волчек
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.

Церемония прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
1 из 11

Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.

На фото: актриса Елена Яковлева.

Актриса Елена Яковлева на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
2 из 11

Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.

На фото: актриса Елена Яковлева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
3 из 11

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
4 из 11

"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврови глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на церемонии прощания с Галиной Волчек
5 из 11

Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
6 из 11

Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Михаил Швыдкой на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
7 из 11

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
8 из 11

Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."

Тренер Татьяна Тарасова на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
9 из 11

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.

На церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
10 из 11

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".

Режиссер Карен Шахназаров на церемонии прощания с художественным руководителем Московского театра Современник Галиной Волчек
11 из 11

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 11

Галина Волчек, народная артистка СССР, педагог и художественный руководитель театра "Современник", скончалась 26 декабря на 87-м году жизни в результате осложнений после воспаления легких.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 11

Поток желающих отдать дань памяти прославленному режиссеру не иссякал на протяжении трех часов. Проститься с Галиной Волчек пришли многие известные артисты и государственные деятели.

На фото: актриса Елена Яковлева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 11

Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт назвал ее смерть невосполнимой утратой: "Триптих существа Волчек: талант, мудрость и смелость... То, что она совершила, останется навсегда, потому что это веха целой эпохи".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
4 из 11

"Спасибо за большое мастерство, за ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце..." — эти слова Филипп Киркоров написал, узнав о смерти Галины Волчек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 11

Проститься с Галиной Волчек пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
6 из 11

Актриса Лия Ахеджакова проработала в "Современнике" бок о бок с Волчек более сорока лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
7 из 11

"Галина Борисовна совершила подвиг самоотречения. Она была выдающейся актрисой, которая свою актерскую судьбу и желания умерила во имя "Современника", — заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
8 из 11

Проводить Галину Волчек в последний путь пришла директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
9 из 11

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Галину Волчек гениальной женщиной, актрисой, подругой и матерью: "Мы всю жизнь аплодировали ей... Я училась у нее всему, я очень ее любила и сейчас люблю."

© РИА Новости / Григорий Сысоев
10 из 11

"Спасибо, Галина Борисовна, за то, что вы с нами были... Спасибо за то, что вы рассказали и показали нам всем, что такое сила воли и желание. Спасибо за вашу преданность и бесконечную любовь", — сказал на церемонии прощания худрук театра Табакова Владимир Машков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
11 из 11

Режиссер Карен Шахназаров назвал смерть Галины Волчек огромной потерей для культуры: "Это была выдающаяся женщина во всех отношениях... Великое поколение уходит. Надо сказать, что все, что она сделала в искусстве — роли, театр, — это бесценно".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
103116025
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КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекВиктор РыжаковСовременник (театр)Москва
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