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Культура
2019-12-30T18:06+0300
https://ria.ru/20191230/1563012321.html
Звезды побывали на премьере "Спящей красавицы" Татьяны Навки
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РИА Новости

Звезды побывали на премьере "Спящей красавицы" Татьяны Навки

18:06 30.12.2019
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Во дворце спорта "Мегаспорт" при полном аншлаге состоялась премьера ледового спектакля Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В нем приняли участие многие известные спортсмены, в том числе обладательница всех всех титулов в фигурном катании Алина Загитова и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.
Знаменитости, которые стали первыми зрителями шоу, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) любовался супругой Татьяной Навкой из зала.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) и президент Crocus Group Араз Агаларов на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
1 из 16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) любовался супругой Татьяной Навкой из зала.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на премьеру с супругой Мариной.

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
2 из 16

Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на премьеру с супругой Мариной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова.

Президент благотворительного фонда Русский Силуэт Татьяна Михалкова на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
3 из 16

Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссер Александр Стриженов, который посетил шоу Татьяны Навки вместе с супругой актрисой Екатериной Стриженовой и дочерью Александрой.

Режиссер, продюсер Александр Стриженов и его супруга актриса и телеведущая Екатерина Стриженова (справа) и дочь Александра на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
4 из 16

Режиссер Александр Стриженов, который посетил шоу Татьяны Навки вместе с супругой актрисой Екатериной Стриженовой и дочерью Александрой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Анита Цой.

Певица Анита Цой на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
5 из 16

Певица Анита Цой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Многие пришли посмотреть ледовый спектакль с детьми.

Так, актриса Мария Кожевникова была с сыновьями Иваном (справа) и Максимом.

Актриса Мария Кожевникова с сыновьями Иваном (справа) и Максимом на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
6 из 16

Многие пришли посмотреть ледовый спектакль с детьми.

Так, актриса Мария Кожевникова была с сыновьями Иваном (справа) и Максимом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Ани Лорак с дочерью Соней.

Певица Ани Лорак с дочерью Соней на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
7 из 16

Певица Ани Лорак с дочерью Соней.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Алика Смехова с сыном Макаром.

Актриса Алика Смехова с сыном Макаром на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
8 из 16

Актриса Алика Смехова с сыном Макаром.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Андрей Бурковский с дочерью Алисой .

Актер Андрей Бурковский с дочерью Алисой на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
9 из 16

Актер Андрей Бурковский с дочерью Алисой .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Телеведущая Екатерина Одинцова (справа) с дочерью Диной Немцовой.

Телеведущая Екатерина Одинцова (справа) с дочерью Диной Немцовой на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
10 из 16

Телеведущая Екатерина Одинцова (справа) с дочерью Диной Немцовой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Но были и те, кто смотрел шоу в одиночестве, в том числе певец и актер Алексей Воробьев.

Певец, актер Алексей Воробьев на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
11 из 16

Но были и те, кто смотрел шоу в одиночестве, в том числе певец и актер Алексей Воробьев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Екатерина Варнава.

Актриса Екатерина Варнава на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
12 из 16

Актриса Екатерина Варнава.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Лариса Долина

Певица Лариса Долина на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
13 из 16

Певица Лариса Долина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Помимо звезд эстрады, театра и кино ледовое шоу пришли посмотреть и спортсмены.
"До слез растрогали! Спасибо Таня за эмоции и доброту", — написала в инстаграме олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
14 из 16

Помимо звезд эстрады, театра и кино ледовое шоу пришли посмотреть и спортсмены.
"До слез растрогали! Спасибо Таня за эмоции и доброту", — написала в инстаграме олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун ненадолго оставила двухмесячного сына.

Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
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Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун ненадолго оставила двухмесячного сына.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Футболист Алексей Смертин пришел поддержать фигуристов с мамой Антониной.

Футболист Алексей Смертин с мамой Антониной на премьере ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
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Футболист Алексей Смертин пришел поддержать фигуристов с мамой Антониной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураНовости культурыАлексей ВоробьевСветлана ЖуроваЕкатерина ВарнаваАнита ЦойМегаспортЕкатерина СтриженоваМаргарита МамунАни ЛоракТатьяна НавкаТатьяна МихалковаЛариса ДолинаМария КожевниковаВалентин ЮдашкинАлександр Стриженов
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