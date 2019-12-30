Звезды побывали на премьере "Спящей красавицы" Татьяны Навки

Во дворце спорта "Мегаспорт" при полном аншлаге состоялась премьера ледового спектакля Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В нем приняли участие многие известные спортсмены, в том числе обладательница всех всех титулов в фигурном катании Алина Загитова и пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.