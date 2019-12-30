Звезды побывали на премьере "Спящей красавицы" Татьяны Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) любовался супругой Татьяной Навкой из зала.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (слева) любовался супругой Татьяной Навкой из зала.
Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на премьеру с супругой Мариной.
Дизайнер Валентин Юдашкин пришел на премьеру с супругой Мариной.
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова.
Президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова.
Режиссер Александр Стриженов, который посетил шоу Татьяны Навки вместе с супругой актрисой Екатериной Стриженовой и дочерью Александрой.
Режиссер Александр Стриженов, который посетил шоу Татьяны Навки вместе с супругой актрисой Екатериной Стриженовой и дочерью Александрой.
Певица Анита Цой.
Многие пришли посмотреть ледовый спектакль с детьми.
Так, актриса Мария Кожевникова была с сыновьями Иваном (справа) и Максимом.
Многие пришли посмотреть ледовый спектакль с детьми.
Так, актриса Мария Кожевникова была с сыновьями Иваном (справа) и Максимом.
Певица Ани Лорак с дочерью Соней.
Актриса Алика Смехова с сыном Макаром.
Актер Андрей Бурковский с дочерью Алисой .
Телеведущая Екатерина Одинцова (справа) с дочерью Диной Немцовой.
Телеведущая Екатерина Одинцова (справа) с дочерью Диной Немцовой.
Но были и те, кто смотрел шоу в одиночестве, в том числе певец и актер Алексей Воробьев.
Но были и те, кто смотрел шоу в одиночестве, в том числе певец и актер Алексей Воробьев.
Актриса Екатерина Варнава.
Певица Лариса Долина
Помимо звезд эстрады, театра и кино ледовое шоу пришли посмотреть и спортсмены.
"До слез растрогали! Спасибо Таня за эмоции и доброту", — написала в инстаграме олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.
Помимо звезд эстрады, театра и кино ледовое шоу пришли посмотреть и спортсмены.
"До слез растрогали! Спасибо Таня за эмоции и доброту", — написала в инстаграме олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова.
Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун ненадолго оставила двухмесячного сына.
Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун ненадолго оставила двухмесячного сына.
Футболист Алексей Смертин пришел поддержать фигуристов с мамой Антониной.
Футболист Алексей Смертин пришел поддержать фигуристов с мамой Антониной.