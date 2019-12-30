Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение

РИМ, 30 дек — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Такими воспоминаниями Фраттини поделился в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
По словам Фраттини, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Москву, Путин всегда принимал его, причем "дважды эти встречи проходили у него на даче под Москвой". Впервые это случилось вскоре после назначения политика главой итальянского МИД в ноябре 2002 года.
"Чтобы добраться до загородной резиденции на машине, требовалось около 45 минут. И вот Путин рассказал мне, что, когда порой он задерживается на работе, то остается ночевать в Кремле, чтобы не ехать на дачу. Он объяснил, что не хочет создавать проблем для многих тысяч москвичей, поскольку в целях безопасности движение на дороге перекрывали и возникали пробки. Мне это очень понравилось".
Фраттини подчеркнул, что у него осталось много хороших личных впечатлений от встреч с Путиным, которые говорят о нем как о человеке.
"Ведь можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остается исключительно важным и интересным", — заключил политик.