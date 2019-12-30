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Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
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РИА Новости

Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение

12:08 30.12.2019 (обновлено: 13:05 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 30 дек — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Такими воспоминаниями Фраттини поделился в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Проект включает серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
По словам Фраттини, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Москву, Путин всегда принимал его, причем "дважды эти встречи проходили у него на даче под Москвой". Впервые это случилось вскоре после назначения политика главой итальянского МИД в ноябре 2002 года.

"Чтобы добраться до загородной резиденции на машине, требовалось около 45 минут. И вот Путин рассказал мне, что, когда порой он задерживается на работе, то остается ночевать в Кремле, чтобы не ехать на дачу. Он объяснил, что не хочет создавать проблем для многих тысяч москвичей, поскольку в целях безопасности движение на дороге перекрывали и возникали пробки. Мне это очень понравилось".

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
Франко Фраттини
Фраттини подчеркнул, что у него осталось много хороших личных впечатлений от встреч с Путиным, которые говорят о нем как о человеке.
"Ведь можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остается исключительно важным и интересным", — заключил политик.
Читайте полный текст интервью >>
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
Вчера, 11:25
Экс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу
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ЕврокомиссияМИД ИталииВладимир ПутинМоскваРимРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как нам с ним повезло)))))
30 декабря, 12:10
Стас Титов
14220023
Заботливый.....
30 декабря, 12:11
Арсений Понфиленко
6170033
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