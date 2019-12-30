Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение

"Чтобы добраться до загородной резиденции на машине, требовалось около 45 минут. И вот Путин рассказал мне, что, когда порой он задерживается на работе, то остается ночевать в Кремле, чтобы не ехать на дачу. Он объяснил, что не хочет создавать проблем для многих тысяч москвичей, поскольку в целях безопасности движение на дороге перекрывали и возникали пробки. Мне это очень понравилось".