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2019-12-30T12:46+0300
https://ria.ru/20191230/1563009009.html
Франко Фраттини: стратегическое видение Путина есть разве что у Папы
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РИА Новости

Франко Фраттини: стратегическое видение Путина есть разве что у Папы

12:00 30.12.2019 (обновлено: 12:46 30.12.2019)
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© Фото : FAO / Alessandra BenedettiБывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини
© Фото : FAO / Alessandra Benedetti
О секрете политического долголетия Владимира Путина, его умении улыбаться и шутить, а также о том, что общего у президента России и папы Римского и что может повлиять на решение Путина остаться в политике после 2024 года, в интервью для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, рассказал один из самых известных итальянских политиков за рубежом Франко Фраттини.
Фраттини начал свою карьеру судьей, политической деятельностью стал заниматься в 30 лет. В 1995 году впервые занял кресло министра. Затем дважды назначался главой МИД, был еврокомиссаром и вице-президентом Еврокомиссии. В 2018 году исполнял обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью. Сейчас он возглавляет Итальянское общество по международным организациям и является членом Верховного суда. Беседовал корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев.
— При каких обстоятельствах вы познакомились с Владимиром Путиным? Как произошла ваша первая встреча?
— С Владимиром Путиным я познакомился в 2001 году, когда он в качестве президента РФ приехал на саммит G8 в Генуе. Именно на той встрече наш тогдашний премьер Сильвио Берлускони выдвинул идею, которая в то время многим, в том числе и мне, показалась революционной. Тогда итальянское правительство фактически обратилось к Путину и возглавлявшему США Джорджу Бушу-младшему с таким предложением: "Мы считаем, что пора прекратить эту старую историю противостояния Запада и России. Почему бы нам не подумать над тем, чтобы Россия стала работать вместе с НАТО?"
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Тогда это казалось абсолютным безумием, но должен сказать, что и Путин и Буш продемонстрировали свою готовность к этому. Я и сам не предполагал, что президент такой великой страны, как Россия, которая была наследницей Советского Союза, даст на это положительный ответ. Тем не менее всего лишь год спустя в Праттика-ди-Маре была заключена историческая договоренность о создании Совета Россия-НАТО. Это был тот жест, о котором Буш потом сказал нам: "Никогда не мог себе представить, что Путин даст этому дорогу". Так был сделан этот поистине исторический шаг.
— Как-то вы рассказывали о том, как Путин пригласил вас в родной Санкт-Петербург…
— Да, это было в 2003 году, когда Италия председательствовала в Евросоюзе, а я был министром иностранных дел. Тогда он позвонил мне и сказал: "Это год не только итальянского председательства в ЕС. Это еще и год 300-летия основания Санкт-Петербурга, а ведь город был в значительной степени спроектирован итальянскими архитекторами, поэтому прошу вас направить в Санкт-Петербург ваших специалистов для реставрации некоторых исторических зданий, построенных итальянскими архитекторами, и таким образом вместе отметить этот юбилей".
Так и было сделано. Путин организовал в Санкт-Петербурге потрясающий праздник, почетным гостем которого стало правительство Италии. И мы приехали туда, чтобы отметить юбилей, связанный с частью истории итальянского искусства XVIII века.
Потом у меня было еще немало возможностей лично встретиться с президентом, в том числе и потому, что когда я в качестве главы МИД приезжал в Москву, Путин всегда принимал меня, хотя я не был главой государства или правительства. Дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой.
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— Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.
— Первый раз это было вскоре после моего назначения министром иностранных дел. Чтобы добраться до загородной резиденции на машине, требовалось около 45 минут. И вот Путин рассказал мне, что когда порой он задерживается на работе, остается ночевать в Кремле, чтобы не ехать на дачу. Он объяснил, что не хочет создавать проблем для многих тысяч москвичей, поскольку в целях безопасности движение на дороге перекрывали и возникали пробки. Мне это понравилось.
Так вот о нашей встрече на подмосковной даче. Зная, что я очень люблю животных, он привел с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — черного лабрадора Конни. И пока мы беседовали, она все время сидела у камина между нами. Кстати, как раз тогда он сказал мне: "Знаю, что ты придаешь большое значение охране природы. Так вот, я хочу осуществить один серьезный проект – программу по защите амурского тигра, которому грозит исчезновение. Это будет уникальный проект, потому что мы должны спасти это редкое животное". И такой проект действительно был реализован, амурского тигра спасли.
Вообще, у меня осталось довольно много впечатлений от встреч с Путиным, которые говорят о нем, как о человеке. Ведь можно быть крупным лидером, но личный, человеческий аспект всегда остается исключительно важным и интересным.
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— Что бы вы выделили, говоря о личных качествах президента России?
— У него есть завидная способность, которой обладают многие русские, — шутить и улыбаться. Хотя в официальной обстановке он обычно выглядит весьма серьезным. И еще одна черта. Он относится к числу тех немногочисленных лидеров на международной арене, которые ценят и сохраняют личную дружбу. Я ощутил это на себе, когда, уже не будучи главой МИД, узнал о награждении российским орденом Дружбы.
Мой большой друг Сергей Лавров сказал мне тогда: "Президент не забывает друзей. Пусть ты уже больше не министр, но он отметил тебя столь высокой наградой, потому что не забыл, что ты в бытность европейским комиссаром и итальянским министром сделал для улучшения отношений с Россией". Следует сказать, такое отношение к друзьям вообще характерно для вашей страны. Но это еще не гарантирует, что так будет вести себя глава государства...
— В чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Путина?
— Думаю, что этот секрет заключается в том, что Путин говорит людям правду, причем когда это касается и хорошего, и плохого. Например, когда Запад ввел санкции в отношении РФ, совершив, на мой взгляд, очень серьезную ошибку, он не впал в уныние, не отчаялся. Он сказал: "Ладно, тогда Россия найдет способ создать то, чего ей не хватает". В результате, например, вырос потенциал сельского хозяйства, что позволило ограничить негативный эффект от санкций. При этом гражданам, народу он объяснил, что проблемы остаются, они существуют. Это первое: он говорит правду, даже если эта правда может быть неприятной.
Вторая причина состоит в том, что у него есть собственное видение ситуации. На сегодняшний день Путин, безусловно, обладает самым сильным стратегическим видением по сравнению практически со всеми другими лидерами. На мой взгляд, лишь папа Римский Франциск обладает столь же серьезным геостратегическим видением, хотя оно наверняка отличается от видения президента РФ. Даже те, кому не слишком нравится Путин, вынуждены признать, что за последние годы во внешней политике он во всем попал в точку: на Ближнем Востоке, в отношении Ирана, Сирии, а сейчас – и Ливии. Это еще одно важное обстоятельство, которое объясняет, почему он по-прежнему находится у власти.
И еще одна вещь, которая мне очень нравится в Путине. Он продемонстрировал, причем в конкретных действиях, насколько важно сохранять свою идентичность, свои традиции, свои корни. Я знаю, что он активный христианин, человек, который предан христианству. Он всегда, по самым разным поводам говорил, что христианскую идентичность необходимо беречь и защищать. Мне, например, как итальянскому христианину очень жаль, что мы не смогли внести в Договор о ЕС ничего о христианских корнях Европы. А Путин в этом отношении всегда занимал более твердую, более четкую позицию. Я очень высоко ценю это.
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— Только что, наряду с российским лидером, вы упомянули папу Римского. Какое значение, на ваш взгляд, имеют их встречи?
— Я считаю, что встречи, которые Путин провел с папой Франциском, в том числе их относительно недавняя встреча в Ватикане, делают возможным то, что ранее казалось совершенно невозможным, а именно визит папы Римского в Москву. Это стало бы историческим событием, как историческим событием стала встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском на Кубе. Возможно, вероятность такого визита сейчас увеличивается.
— Как известно, Путин отнюдь не сразу пришел в политику. Как вы относитесь к тому, что он начинал свою профессиональную карьеру в органах государственной безопасности?
— Убежден: прежде чем заниматься политикой, необходимо проявить себя на государственной службе, в качестве профессионала, предпринимателя, военнослужащего. Иными словами, ситуация, когда люди в своей жизни занимаются одной политикой, вызывает у меня определенную озабоченность. Я, например, профессиональный судья. До того как стать министром, я многие годы работал в магистратуре и сейчас являюсь судьей Верховного суда. Считаю, что только тот, кто изнутри знает, как функционирует государство, кто служил ему, может потом служить гражданам в качестве политика. Это проявляется и в компетентности, и в подготовке человека. Когда этого не хватает, политик попадает под влияние различных факторов.
Путин служил государству в органах безопасности и лишь потом пришел в политику. Такой человек, как Путин, который знает государство, который с молодых лет работал в системе государственной безопасности, лучше понимает, что является благом для народа. Думаю, это очень важная вещь.
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— Считаете ли вы, что Путин уйдет из политики после того, как в 2024 году истечет срок полномочий президента?
— Уверен, что президент Путин лучше кого бы то ни было оценит, надо ли ему оставаться в 2024 году. Думаю, многое будет зависеть от того, будет ли он считать свою миссию выполненной или нет. Полагаю, Путин должен продолжать работать, если он посчитает, что еще должен сделать что-то важное для России.
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