Фраттини назвал отличительную черту Путина

РИМ, 30 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина отличает завидная способность шутить и улыбаться, хотя в официальной обстановке он обычно остается серьезным, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"У него есть завидная способность, которой обладают многие русские, - шутить и улыбаться. Хотя в официальной обстановке он обычно выглядит весьма серьезным", - сказал известный политик, отвечая на вопрос о личных качествах президента РФ.