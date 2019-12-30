Фраттини назвал отличительную черту Путина

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"У него есть завидная способность, которой обладают многие русские, - шутить и улыбаться. Хотя в официальной обстановке он обычно выглядит весьма серьезным", - сказал известный политик, отвечая на вопрос о личных качествах президента РФ.