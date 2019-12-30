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Фраттини назвал отличительную черту Путина
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РИА Новости

Фраттини назвал отличительную черту Путина

12:05 30.12.2019 (обновлено: 14:25 30.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 30 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина отличает завидная способность шутить и улыбаться, хотя в официальной обстановке он обычно остается серьезным, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"У него есть завидная способность, которой обладают многие русские, - шутить и улыбаться. Хотя в официальной обстановке он обычно выглядит весьма серьезным", - сказал известный политик, отвечая на вопрос о личных качествах президента РФ.
Читайте полный текст интервью >>
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:00
Фраттини: служба в органах госбезопасности помогла Путину в политике
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ЕврокомиссияМИД ИталииВладимир ПутинРоссияВ мире
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