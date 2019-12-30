Фраттини: служба в органах госбезопасности помогла Путину в политике

"Убежден: прежде чем заниматься политикой, необходимо проявить себя на государственной службе, в качестве профессионала, предпринимателя, военнослужащего... Считаю, что только тот, кто изнутри знает, как функционирует государство, кто служил ему, может потом служить гражданам в качестве политика. Это проявляется и в компетентности, и в подготовке человека. Когда этого не хватает, политик попадает под влияние различных факторов", - сказал собеседник агентства.