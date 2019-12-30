Фраттини: служба в органах госбезопасности помогла Путину в политике

РИМ, 30 дек – РИА Новости. Служба Владимира Путина в органах государственной безопасности позволила ему узнать, как функционирует государство, что позднее помогло ему в политической деятельности, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
"Убежден: прежде чем заниматься политикой, необходимо проявить себя на государственной службе, в качестве профессионала, предпринимателя, военнослужащего... Считаю, что только тот, кто изнутри знает, как функционирует государство, кто служил ему, может потом служить гражданам в качестве политика. Это проявляется и в компетентности, и в подготовке человека. Когда этого не хватает, политик попадает под влияние различных факторов", - сказал собеседник агентства.
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"Путин служил государству в органах безопасности, и лишь потом пришел в политику. Такой человек, как Путин, который знает государство, который с молодых лет работал в системе государственной безопасности, лучше понимает, что является благом для народа. Думаю, это очень важная вещь", - подчеркнул Фраттини.