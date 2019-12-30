В Благовещенске не подтвердили информацию о минировании детских садов

"Всего были эвакуированы 12 детских садов, более 1,5 тысячи детей. Все проверили, опасных предметов не обнаружено", - сообщили в мэрии.

В Благовещенске 19 декабря из-за угрозы минирования эвакуировали 10 детских садов и одну школу, всего около 3300 детей, информация об опасных предметах тогда не подтвердилась. А 25 декабря эвакуация прошла в двух городах Приамурья: в Благовещенске "заминировали" авто и железнодорожный вокзал, несколько госучреждений и торговые центры, в Белогорске - торговый центр, опасных предметов спецслужбы не обнаружили.