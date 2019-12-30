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В Благовещенске не подтвердили информацию о минировании детских садов
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РИА Новости

В Благовещенске не подтвердили информацию о минировании детских садов

11:54 30.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Города России. Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Спецслужбы проверили информацию о "минировании" детских садов Благовещенска, опасных предметов не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее мэрия сообщила об эвакуации ряда детских садов из-за угрозы минирования.
"Всего были эвакуированы 12 детских садов, более 1,5 тысячи детей. Все проверили, опасных предметов не обнаружено", - сообщили в мэрии.
Также из-за угрозы минирования в понедельник были эвакуированы пять медучреждений Благовещенска: Амурская областная клиническая больница, Амурская областная детская клиническая больница и три городских поликлиники. Как сообщили журналистам в минздраве региона, опасных предметов обнаружено не было.
В Благовещенске 19 декабря из-за угрозы минирования эвакуировали 10 детских садов и одну школу, всего около 3300 детей, информация об опасных предметах тогда не подтвердилась. А 25 декабря эвакуация прошла в двух городах Приамурья: в Благовещенске "заминировали" авто и железнодорожный вокзал, несколько госучреждений и торговые центры, в Белогорске - торговый центр, опасных предметов спецслужбы не обнаружили.
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