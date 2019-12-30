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В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась
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РИА Новости

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

08:23 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.
Как сообщалось, из больницы были эвакуированы 752 человека, пациенты на время эвакуации находились в автобусах, в теплой одежде.
"Анонимное сообщение признано ложным. Больница работает в штатном режиме",- сообщает минздрав Амурской области.
Также спецслужбы проверили здание городской поликлиники номер 1 Благовещенска, информация о минировании здесь также не подтвердилась.
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"Было временно эвакуировано около 250 человек - пациенты и работники поликлиники. Весь комплекс работ по проверке сообщения занял немногим более часа. Информация о минировании также не подтвердилась. С 12.00 (06.00 мск) поликлиника работает в прежнем режиме",- добавляет минздрав региона.
Ранее в понедельник мэрия Благовещенска сообщила об эвакуации ряда детских садов из-за угрозы минирования, некоторые учреждения уже проверены, дошкольники вернулись к занятиям.
В Благовещенске 19 декабря из-за угрозы минирования эвакуировали 10 детских садов и одну школу, всего около 3300 детей, информация об опасных предметах тогда не подтвердилась. 25 декабря эвакуация прошла в двух городах Приамурья: в Благовещенске "заминировали" авто и железнодорожный вокзал, несколько госучреждений и торговые центры, в Белогорске торговый центр, опасных предметов спецслужбы не обнаружили.
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Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
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