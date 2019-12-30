В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Информация о минировании Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Благовещенске не подтвердилась, после проверки спецслужб учреждение работает в штатном режиме, сообщает минздрав Амурской области.

Как сообщалось, из больницы были эвакуированы 752 человека, пациенты на время эвакуации находились в автобусах, в теплой одежде.

"Анонимное сообщение признано ложным. Больница работает в штатном режиме",- сообщает минздрав Амурской области.

Также спецслужбы проверили здание городской поликлиники номер 1 Благовещенска, информация о минировании здесь также не подтвердилась.

"Было временно эвакуировано около 250 человек - пациенты и работники поликлиники. Весь комплекс работ по проверке сообщения занял немногим более часа. Информация о минировании также не подтвердилась. С 12.00 (06.00 мск) поликлиника работает в прежнем режиме",- добавляет минздрав региона.

Ранее в понедельник мэрия Благовещенска сообщила об эвакуации ряда детских садов из-за угрозы минирования, некоторые учреждения уже проверены, дошкольники вернулись к занятиям.