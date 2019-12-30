В Приамурье запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о запрете на продажу никотиновых смесей несовершеннолетним, сообщает правительство региона.

Ранее Орлов поручил региональному министерству экономического развития и министерству юстиции проработать вопрос об изъятии снюса из магазинов, за основу он призвал взять опыт Башкирии.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.

"Ограничения, применяемые к продаже табачной продукции, ранее не распространялись на указанные никотиносодержащие продукты. Новое постановление регламентирует запрет на территории Амурской области на продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин или его производные (не являющейся табачными изделиями)", - говорится в сообщении.

Также в постановлении рекомендуется региональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилить госнадзор за продажей пищевой продукции, содержащей никотин или его производные.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.