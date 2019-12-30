Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных

"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней… Мы начнем комплексное обследование и в дальнейшем, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Необходимые специалисты, которые владеют этой методикой, в нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь", - цитирует Казьмирчука пресс-служба Минобороны Украины.