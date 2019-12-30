Стало известно о состоянии вернувшихся из плена украинских военных

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Состояние здоровья военнослужащих, освобожденных в рамках обмена с Донбассом, удовлетворительное, в дальнейшем они пройдут углубленное медобследование, сообщил начальник военного госпиталя, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук.
В Донбассе 29 декабря прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал в Донбасс 124 человека, а 76 были возвращены на подконтрольную властям Украины территорию. Служба безопасности Украины сообщила, что в рамках двустороннего обмена в Донбассе на подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских.
Вчера, 10:04Сказано в эфире"Душили, даже вешали". Будут ли расследованы пытки СБУ? Участники обмена, переданные Киевом, рассказали о пытках СБУ. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо дал оценку самому факту обмена, а также поделился мнением о том, стоит ли надеяться на объективное расследование по фактам истязаний людей.
"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней… Мы начнем комплексное обследование и в дальнейшем, кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Необходимые специалисты, которые владеют этой методикой, в нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь", - цитирует Казьмирчука пресс-служба Минобороны Украины.
По его словам, предварительно, все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии. Он также отметил, что военные врачи сделают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки освобожденные из плена украинские военные смогли вернуться домой.
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