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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни Нового года
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни Нового года

11:20 30.12.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прохожие на Никольской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ночь на 2 января, вероятно, будет самой холодной за пять суток, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночь на 2 января может оказаться самой холодной за ближайшие 5 суток. Температура воздуха может понизиться до минус 5 - минус 7 градусов, дневная температура тоже останется отрицательной", — сказала Позднякова.
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Тем не менее, по её словам, даже в этот день температура останется на уровне выше климатической нормы.
"Даже от того, что у нас среднесуточная температура будет отрицательной, аномалия температурная в этот день будет положительной, выше климатической нормы градусов на 6-7", — сообщила Позднякова.
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