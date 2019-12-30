Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2019-12-30T12:57+0300
https://ria.ru/20191230/1563008802.html
СМИ: в Таиланде сильный град повредил десятки домов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156271/97/1562719791_0:200:3285:2048_1036x0_80_0_0_6523e02bd8133339661da29a8af4b072.jpg
РИА Новости

СМИ: в Таиланде сильный град повредил десятки домов

12:51 30.12.2019 (обновлено: 12:57 30.12.2019)
5758
© AP Photo / Sakchai LalitПразднование Рождества в Таиланде
Празднование Рождества в Таиланде
© AP Photo / Sakchai Lalit
БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Тридцатиминутный сильный шторм с крупным градом прошел в таиландской провинции Чианграй, прервав электроснабжение трех районов провинции и нанеся значительный ущерб жилым постройкам, сообщает телеканал Thai PBS.
Ветер повалил столбы линий электропередачи, а также сломал несколько больших деревьев, которые упали на проезжую часть нескольких местных дорог и перекрыли автомобильное движение. Восстановление электроснабжения потребовало около пяти часов из-за труднодоступности местности, говорится в сообщении.
Град пробил крыши десятков частных домов и дворовых построек. Во время шторма никто не пострадал. Оценка ущерба в настоящее время еще идет, сообщает телеканал.
Таиландские синоптики не исключают вероятности повторения кратковременных бурь и града на севере страны в ближайшие дни.
Девушка на пляже Карибского моря
9 ноября, 08:00Туризм
Рай на Карибах. Самые интересные места Доминиканы
002111
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТаиланд
Рекомендуем
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Иван Охлобыстин
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Автомобили скорой помощи
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Падение канатоходца
Падение канатоходца в Тольятти попало на видео
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела младенца в Кемеровской области
В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния