СМИ: в Таиланде сильный град повредил десятки домов

БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Тридцатиминутный сильный шторм с крупным градом прошел в таиландской провинции Чианграй, прервав электроснабжение трех районов провинции и нанеся значительный ущерб жилым постройкам, сообщает телеканал Тридцатиминутный сильный шторм с крупным градом прошел в таиландской провинции Чианграй, прервав электроснабжение трех районов провинции и нанеся значительный ущерб жилым постройкам, сообщает телеканал Thai PBS

Ветер повалил столбы линий электропередачи, а также сломал несколько больших деревьев, которые упали на проезжую часть нескольких местных дорог и перекрыли автомобильное движение. Восстановление электроснабжения потребовало около пяти часов из-за труднодоступности местности, говорится в сообщении.

Град пробил крыши десятков частных домов и дворовых построек. Во время шторма никто не пострадал. Оценка ущерба в настоящее время еще идет, сообщает телеканал.