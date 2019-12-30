Володин оценил перспективы работы России в ПАСЕ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин напомнил, что председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в декабре посетила Россию и в рамках визита провела переговоры с делегацией Госдумы.
20 декабря, 11:49Слуцкий: попытка оспорить полномочия России в ПАСЕ будет тщетной
"Состоялась встреча с председателем ПАСЕ, впервые был визит к нам. И эта встреча, в общем-то, еще раз, наверное, была возможностью обсудить все вопросы, связанные с участием российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы. Мы достаточно детально проговорили все нюансы и еще раз подчеркнули, что только на равных, только с участием российских депутатов, когда они имеют право и свою точку зрения изложить, и проголосовать, и участвовать в рассмотрении всех вопросов, мы можем участвовать в работе ПАСЕ", - сказал спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24".
"Вот эти поражения в правах, которые были, считаем недопустимыми, и мы в будущем не видим своего участия в Парламентской ассамблее, если только будут нарушаться права нашей делегации и какая-то дискриминация будет в отношении нашей страны", - отметил он.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня нынешнего года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
23 декабря, 14:57Совфед продолжит защищать интересы России в ПАСЕ, заявила Матвиенко