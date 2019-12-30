Глава ОАК раскрыл детали анонсируемой Сердюковым реформы авиастроения

"Я думаю, что подходы к реформированию отрасли, которые должны быть отражены в новой стратегии, обусловленной, в том числе, вхождением в Госкопорацию Ростех, можно разделить на две части. Первая касается наших внутренних вопросов. Это завершение формирования в Ростехе с нашим вхождением полноценного авиационного кластера с достижением расчетных эффектов", - сказал Слюсарь в интервью РИА Новости.

По его словам, речь идет о синергии с другими предприятиями авиакластера, об унификации производственных процессов, общих подходах к технологическому развитию, об использовании общего производственного и конструкторского потенциала, возможностей по продвижению, послепродажному обслуживанию и так далее. "Эффект от подобного взаимодействия оценивается в 120 миллиардов рублей на протяжении нескольких лет", - напомнил глава ОАК.

Слюсарь уточнил, что сейчас продолжаются мероприятия по трансформации индустриальной модели, выводу низких переделов за контур корпорации ОАК, созданию центров специализаций, центров компетенций, повышению производительности труда, техническому перевооружению, которое интенсивно эти годы велось. "Фактически все наши заводы оснащены самым современным оборудованием, которое позволяет с высоким качеством производить авиационную технику", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщил он идет процесс оптимизации деятельности ОАК, сокращение управленческого персонала с акцентом на кадровое обновление, омоложение сотрудников, на восстановление пропорций управленцев к технологам, конструкторам и рабочим, которые выполняют сборку воздушных судов.

"Оптимизация касается не только кадровой истории, она затрагивает и финансовую деятельность, и корпоративные процессы. В частности, корпоративная трансформация должна дать внутри ОАК более четкое деление всех активов на четыре дивизиона. Процесс создания дивизиона гражданской авиации завершается. Впервые в истории мы будем иметь единую компанию на базе "Иркута", куда будут входить все активы, относящиеся к гражданскому авиастроению", - сказал Слюсарь.