Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении

"У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые", - сказал Сердюков.

Однако, отметил он, следует учитывать, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач. "Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечёт реформирование авиастроения в целом", - сказал индустриальный директор Ростеха.