Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе деятельности не наращивать новые", - сказал Сердюков.
Однако, отметил он, следует учитывать, что эти долги были сформированы в ходе решения государственных задач. "Поэтому проблема их расшивания требует комплексного решения с участием государства. Вопрос сейчас прорабатывается в тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти. Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечёт реформирование авиастроения в целом", - сказал индустриальный директор Ростеха.
В конце октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК. По словам главы госкоропорации Сергея Чемезова, вхождение ОАК в Ростех будет завершено в течение полутора лет. Позднее в Ростехе пояснили, что ОАК - "актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке". Первоочередные задачи, которые ставит Ростех, - оптимизация процессов управления и производства.