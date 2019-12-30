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2019-12-30T09:22+0300
https://ria.ru/20191230/1563004947.html
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 47
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РИА Новости

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 47

09:22 30.12.2019
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© REUTERS / StringerПоследствия прохождения тайфуна на Филиппинах
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах
© REUTERS / Stringer
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее сообщалось о 41 погибшем.
Кроме того, по обновленным данным, еще 140 человек получили ранения, 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон. Тайфун повредил около двух тысяч домов и 55 школ, в 150 городах отключилось электроснабжение. Почти 44 тысячи человек были эвакуированы. Несмотря на то, что пострадал международный аэропорт "Калибо", власти уже начали восстанавливать воздушное сообщение, а также электроснабжение.
Последствия тайфуна на Филиппинах
26 декабря, 12:04
В городе на Филиппинах объявили бедственную ситуацию из-за тайфуна
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