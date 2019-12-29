На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 41

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее сообщалось о 28 погибших.
26 декабря, 12:04В городе на Филиппинах объявили бедственную ситуацию из-за тайфуна
Кроме того, по обновленным данным, еще 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон. Тайфун повредил около двух тысяч домов и 55 школ, в 150 городах отключилось электроснабжение. Почти 44 тысячи человек были эвакуированы. Несмотря на то, что пострадал международный аэропорт "Калибо", власти уже начали восстанавливать воздушное сообщение, а также электроснабжение.
#UrsulaPH kills 41, leaves P1 billion infra, agri damage https://t.co/S1CC8ZcVxV— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 29, 2019