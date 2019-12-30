Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.

"Сначала важно посмотреть дату производства, срок и условия хранения продукта. При этом сразу можно определить, соблюдаются ли данные условия в торговом зале", — говорится в сообщении. Большинству консервов достаточно температуры от нуля до 20 градусов Цельсия, но, например, красную икру нельзя хранить при комнатной температуре и даже в холодильнике. "Идеальная температура — от минус четырех до минус шести", — утверждают эксперты.

Наиболее вкусные консервы — из свежевыловленного сырья: например, консервы из горбуши, произведенные на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль — октябрь). На вкус может влиять и сезонность вылова, так как в течение года у рыбы меняется питание, условия обитания, фазы развития. "Но, если рыба изготовлена в другой период, это не говорит о ее низком качестве. Просто она изготовлена из замороженного сырья", — поясняют эксперты.

Для качества рыбных консервов из мороженой рыбы важное значение имеет соблюдение условий ее хранения: она должна храниться при температуре не выше минус 18 по Цельсию, а срок ее хранения ограничен.

Роскачество рассказало о внешних признаках консервов, непригодных в пищу. В этом списке — бомбаж (вздутие банки с обеих сторон), "хлопуша" (выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на другом конце), "птичка" (деформация донышек или крышек в виде уголков). Кроме того, недопустимы подтеки из-за нарушения герметичности шва, ржавчина по закаточному шву и ржавый налет на поверхности банки.

К внутренним дефектам относится белковый налет (творожистый осадок на поверхности рыбы), который неопасен для потребителя, а также струвит (прозрачные или полупрозрачные кристаллы фосфорнокислой соли магния и аммония). Он характерен для натуральных консервов из горбуши, кеты, скумбрии, трески, крабов, кальмаров и считается недостатком только из-за неприятных ощущений от хруста кристаллов на зубах.