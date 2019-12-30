Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T08:24+0300
https://ria.ru/20191230/1563003833.html
На Ямале завели дело после гибели двух рабочих на месторождении
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

На Ямале завели дело после гибели двух рабочих на месторождении

08:24 30.12.2019
3142
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после гибели при пожаре двух рабочих на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу поздно вечером на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк". По данным МЧС, загорелся подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля "Краз". Согласно предварительной информации прокуратуры ЯНАО, причина случившегося - возгорание и последующий взрыв топливного бака грузовика. Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.
"Пуровским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в ведомстве.
Следователи выясняют причины возгорания техники, устанавливают все обстоятельства случившегося.
Пожар на нефтебазе Грушовая в Новороссийске
7 ноября, 14:13
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах
Ранее в следственном управлении отмечали, что погибшие и пострадавший, который был госпитализирован, - сотрудники подрядной организации "Филиал ремонт скважин АО "ССК", они работали на месторождении вахтовым методом.
Проверку из-за происшествия проводит прокуратура автономного округа, которая выясняет, каким образом на объекте соблюдались требования промышленной безопасности, а также природоохранного и трудового законодательства, в том числе нормы и правила в сфере охраны труда.
Согласно информации МЧС, скважина, где произошло возгорание, неэксплуатируемая и находилась в ремонте.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
19 октября, 13:26
Крупные пожары в России
020301
Обсудить 0
ЯмалСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Во Владимире осудили экс-полицейского, сбившего насмерть рабочего
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ямале начали проверку после гибели вахтовиков при пожаре
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Магадане застрелили врача, подрабатывавшего таксистом
Полиция
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Иркутской области завели дело после гибели двух детей при пожаре
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Елена Батурина
Суд в Калмыкии приостановил дело Елены Батуриной на время розыска
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Статуя Фемиды в суде
На Урале осудили двух человек, убивших знакомого за телефон
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал доход, который Украина планирует получить от транзита
00:32В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
00:25Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран
Лента новостейМолния