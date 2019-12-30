На Ямале завели дело после гибели двух рабочих на месторождении

"Пуровским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в ведомстве.