На Ямале завели дело после гибели двух рабочих на месторождении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи после гибели при пожаре двух рабочих на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.
Инцидент произошел в пятницу поздно вечером на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк". По данным МЧС, загорелся подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля "Краз". Согласно предварительной информации прокуратуры ЯНАО, причина случившегося - возгорание и последующий взрыв топливного бака грузовика. Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.
"Пуровским межрайонным следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщили в ведомстве.
Следователи выясняют причины возгорания техники, устанавливают все обстоятельства случившегося.
7 ноября, 14:13ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах
Ранее в следственном управлении отмечали, что погибшие и пострадавший, который был госпитализирован, - сотрудники подрядной организации "Филиал ремонт скважин АО "ССК", они работали на месторождении вахтовым методом.
Проверку из-за происшествия проводит прокуратура автономного округа, которая выясняет, каким образом на объекте соблюдались требования промышленной безопасности, а также природоохранного и трудового законодательства, в том числе нормы и правила в сфере охраны труда.
Согласно информации МЧС, скважина, где произошло возгорание, неэксплуатируемая и находилась в ремонте.
19 октября, 13:26Крупные пожары в России