В ЯНАО взрыв бензобака мог стать причиной гибели рабочих на скважине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек - РИА Новости. Возгорание и последующий взрыв топливного бака грузовика мог стать причиной гибели двух рабочих на месторождении в Возгорание и последующий взрыв топливного бака грузовика мог стать причиной гибели двух рабочих на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе , сообщает региональная прокуратура

Инцидент произошел в пятницу поздно вечером на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк" . По данным МЧС, загорелся подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля "Краз". Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.

"По предварительным данным органов расследования, причиной произошедшего послужило возгорание и последующий взрыв топливного бака одного из используемых... грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проверяет, каким образом на объекте соблюдались требования промышленной безопасности, а также природоохранного и трудового законодательства, в том числе нормы и правила в сфере охраны труда.

Следственное управление СК РФ по Ямалу ранее сообщало, что погибшие и пострадавший, который доставлен в больницу, - рабочие подрядной организации "Филиал ремонт скважин АО "ССК". Они трудились на предприятии вахтовым методом.